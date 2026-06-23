Разведка Five Eyes предупреждает о разрушительных кибератаках с помощью ИИ

Разведывательные службы стран Five Eyes (разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки – ред.) в совместном заявлении предупредили, что передовые модели ИИ появятся через месяцы, а не годы, ускоряя киберугрозы. Они призвали лидеров действовать сейчас, подчеркнув, что киберриск стал основным бизнес-риском.

Неожиданное публичное вмешательство разведслужб Австралии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады происходит после того, как администрация Трампа в начале этого месяца решила запретить «иностранным гражданам» использовать разрекламированную модель искусственного интеллекта, созданную технологической компанией Anthropic под названием Fable.

В заявлении говорится, что хотя искусственный интеллект «поможет улучшить киберзащиту со временем, он также ускоряет скорость, масштаб и сложность киберугроз».

«Ожидается, что передовые модели искусственного интеллекта превзойдут текущие ожидания отрасли, фундаментально трансформируя как наступательные, так и оборонительные кибервозможности. Сроки – это не годы, а месяцы», – говорится в предупреждении Five Eyes.

«В этой среде киберустойчивость является неотъемлемой частью продвижения непрерывности бизнеса, доверия к рынку и долгосрочной ценности», - говорится в заявлении.