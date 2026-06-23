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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Литовцы остались без правительства

11:57 198

Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене ушло в отставку во вторник после почти 9 месяцев пребывания у власти.

«Сегодня действительно, я считаю, сложный день, но в то же время, я считаю, это день, когда мы можем, видимо, оглянуться на прошедший год, на то, как мы работали, каких результатов достигли. Я не раз говорила министрам, и уже сегодня утром, что я искренне довольна командой, которая сейчас сидит за столом. Потому что мне кажется, что, несмотря на все трудности, нам действительно есть чем гордиться, и каждый из вас внес большой вклад в благополучие нашего государства и улучшение жизни людей», — сказала Ругинене на заседании Кабинета министров во вторник.

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