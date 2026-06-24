Передать электронную подпись другому – значит передать ответственность: как SİMA İmza меняет это?

Цифровизация уже стала частью повседневной жизни, однако вместе с удобством она требует от пользователей внимательности и ответственного отношения к безопасности. В цифровую эпоху особенно важно соблюдать правила кибергигиены и защищать персональные данные, отметил директор департамента информационной безопасности ООО AzInTelecom Руслан Дадаев.

— В эпоху цифровизации государственных услуг вопросы кибербезопасности становятся все более актуальными. На что гражданам следует обращать внимание?

— Сегодня многие отчеты, обращения, платежи и регистрационные процедуры можно выполнять онлайн, не выходя из дома. Это позволяет экономить время, а взаимодействие между государственными учреждениями и гражданами становится более быстрым, гибким и прозрачным.

В цифровую эпоху особенно важно соблюдать правила кибергигиены.

Пользователям необходимо удостовериться, что при использовании государственных услуг они переходят только на официальные порталы. Передача персональных данных, особенно ПИН-кода и временных паролей, третьим лицам — даже тем, кто представляется сотрудником государственного учреждения, — категорически недопустима. А отказ от перехода по подозрительным ссылкам остаётся одним из самых простых и надёжных способов обезопасить себя в цифровой среде.

— Финансовый сектор часто становится целью кибератак. Какие риски должны учитывать предприниматели?

- Многие предприниматели по-прежнему воспринимают работу с физическими документами как более привычную и надёжную по сравнению с электронными системами. В отличие от сейфов и бумажных архивов, уязвимых перед пожаром, кражей или физическим повреждением, облачные технологии обеспечивают зашифрованную защиту данных и доступ к ним в любой момент. Кроме того, цифровые системы позволяют отслеживать каждую операцию поэтапно.

Угрозы, возникающие в предпринимательской деятельности, можно разделить на два основных направления: внешние вмешательства, в том числе кибератаки, и субъективные ошибки самого предпринимателя. Одной из наиболее распространённых и серьёзных ошибок является передача электронной подписи третьим лицам.

Передача электронной подписи знакомым, сотрудникам или иным лицам без надлежащего контроля со стороны владельца создаёт риск неправомерного использования и может повлечь финансовые потери, а также серьёзные правовые последствия.

— Как технологии нового поколения, основанные на биометрической аутентификации, снижают риск передачи или использования подписи посторонними лицами?

— Цифровая подпись SİMA в значительной степени снижает подобные риски. В традиционных электронных подписях одним из главных рисков являлась кража носителя, на котором хранилась подпись, или получение пароля доступа посторонним лицом. Фактически любой, кто владел паролем, мог подписывать документы от имени владельца.

Однако SİMA İmza в корне меняет этот подход. По желанию пользователя система при каждом процессе подписания может применять технологию распознавания лица на основе искусственного интеллекта, а также проводить проверку на «живость». Это позволяет точно определить, что перед камерой находится именно владелец подписи, а не его фотография или видеозапись.

С технической точки зрения передача такой подписи третьим лицам практически невозможна, поскольку биометрические данные невозможно скопировать, передать или использовать без участия самого человека. Вместе с тем даже самая совершенная технология не отменяет значения человеческого фактора.

При получении и использовании электронной подписи гражданам прежде всего следует обращать внимание на неприкосновенность персональных данных и физических документов.

— Что делать гражданину, если его электронная подпись была использована третьим лицом и ему причинен ущерб?

— В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Одновременно следует связаться с банком или соответствующей организацией, чтобы приостановить операции и предотвратить дальнейшие потери.

Важно понимать: цифровая подпись имеет такую же юридическую силу, как собственноручная подпись. Поэтому одного заявления «это подписал не я» может быть недостаточно. Если гражданин по неосторожности передал другому лицу телефон, ПИН-код, пароль или иным образом дал возможность подписывать документы от своего имени, ответственность за последствия может быть возложена на самого владельца подписи.

— Где проходит граница между доверием и осторожностью при передаче полномочий сотруднику без юридического оформления?

— Предприниматель прежде всего должен быть осведомлен о том, что, согласно законодательству, электронная подпись имеет полностью такую же юридическую силу, как физическая подпись.

То есть каждый договор, каждый финансовый перевод, подтвержденный такой подписью, считается выполненным непосредственно от имени владельца подписи, и вся ответственность возлагается на него.

Кроме того, процессы, необходимые для юридической защиты, должны быть заранее утверждены.

Момент нажатия кнопки подписания является ключевым этапом, на котором доверие должно уступать место индивидуальному контролю.

Цифровая подпись принадлежит конкретному лицу, и ее использование считается выражением воли именно этого человека.

Поэтому даже при наличии доверия главным принципом должна оставаться регулярная проверка.

— Как интеграция SİMA İmza в обновленный портал Интернет-налогового управления new.e-taxes.gov.az влияет на бизнес-процессы?

— Интеграция SİMA İmza в обновленный портал Интернет-налогового управления является началом нового этапа для предпринимателей в экосистеме цифрового управления.

Это нововведение оптимизирует бизнес-процессы прежде всего за счет устранения физической зависимости. То есть предпринимателю больше не нужно куда-либо идти для получения электронной подписи.

Функция передачи QR-кода, предоставляемая SİMA İmza, выводит управление для индивидуальных предпринимателей на качественно новый уровень. Предприниматель может в любое время всего одним кликом предоставить сотрудникам полномочия на использование подписи и печати, а при необходимости — оперативно деактивировать эти полномочия.

В то же время в ближайшее время для индивидуальных предпринимателей планируется внедрение нового функционала, который позволит юридически корректно передавать полномочия на использование предпринимательской подписи другому лицу, например бухгалтеру, через SİMA по FIN-коду.

Такое решение устранит необходимость физической передачи подписи третьим лицам и создаст условия для прозрачного, безопасного и контролируемого выполнения операций.

Кроме того, в целях повышения уровня безопасности Государственная налоговая служба внедрила требование биометрического подтверждения на завершающем этапе отдельных специальных и критически важных операций, тем самым практически исключив вероятность постороннего вмешательства.

Таким образом, даже если данные удостоверения личности будут получены третьими лицами, благодаря применяемому системой тесту на «живость» на основе искусственного интеллекта и другим биометрическим критериям проведение какой-либо операции будет невозможно без личного подтверждения самого владельца перед камерой.

— Какие рекомендации можно дать предпринимателям для защиты от киберугроз?

— В современном деловом мире цифровая безопасность уже не является вопросом выбора — она стала одним из ключевых условий устойчивости бизнеса. Переход на биометрические облачные решения и современные цифровые технологии позволяет предпринимателям снизить зависимость от дополнительных физических устройств и значительно минимизировать риск неправомерного использования электронной подписи.

Наряду с технологическими решениями внутри компаний должна формироваться устойчивая культура кибергигиены.

Одной из важнейших мер защиты бизнеса от кибератак является регулярное создание резервных копий данных и их хранение в зашифрованном виде в защищенных облачных системах. Цифровая подпись никогда не должна передаваться полностью бесконтрольно.

В завершение следует подчеркнуть: бдительность, готовность отслеживать технологические новшества и превращение правил цифровой безопасности в ежедневную бизнес-практику позволяют предпринимателю не только защищать свои активы, но и сохранять конкурентное преимущество в современной деловой среде.