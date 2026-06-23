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Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан

12:08 86

Сегодня через территорию Азербайджана транзитом была осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Шесть вагонов удобрений весом 408 тонн были отправлены со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик.

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 33 тысяч тонн зерна, более 7 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Напомним, наряду с транзитом из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, более 4 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

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