О раннем прогнозировании заболеваний и системе медицинского цифрового двойника

По ее словам, одной из самых серьезных проблем современных систем здравоохранения является хранение большого объема данных в разрозненном виде на различных платформах: «Система медицинского цифрового двойника формирует единое информационное пространство, обеспечивая интеграцию медицинской информации, поступающей из различных источников, и превращает эти данные в ценность с помощью аналитических инструментов. Применение технологий искусственного интеллекта и больших данных в будущем ускорит переход здравоохранения от реактивной модели к проактивной. Такой подход позволит не только реагировать на уже возникшие заболевания, но и заранее выявлять факторы риска, планировать профилактические меры и осуществлять постоянный мониторинг показателей здоровья населения».

Цифровая трансформация в системе здравоохранения не ограничивается лишь переводом услуг в электронный формат. Современный подход предполагает более гибкое, точное и ориентированное на граждан управление здравоохранением посредством обработки, анализа больших массивов медицинских данных и построения прогностических моделей. Именно как один из ключевых элементов такого подхода была сформирована Система медицинского цифрового двойника.

Севиндж Махаррамова отметила, что благодаря аналитическим решениям можно будет более точно оценивать тенденции распространения заболеваний, группы риска, показатели здоровья по регионам и потребность в медицинских услугах: «Это, в свою очередь, будет способствовать более эффективному планированию ресурсов здравоохранения, оптимизации медицинской инфраструктуры и повышению качества услуг. На следующих этапах подходы, основанные на искусственном интеллекте, смогут оказывать врачам поддержку в принятии клинических решений, создавая условия для более быстрых и обоснованных решений. Одновременно граждане смогут получать персонализированные напоминания, профилактические рекомендации и информацию о рисках для здоровья на более ранних этапах. Таким образом, Система медицинского цифрового двойника является не только платформой для хранения данных, но и стратегической инфраструктурой для развития управления здравоохранением на основе данных и прогностической медицины в будущем».

По словам специалиста Минздрава, глобальные кризисы в сфере здравоохранения последних лет показали, что оперативное принятие решений, точный обмен информацией и скоординированное управление являются ключевыми факторами устойчивости систем здравоохранения в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому централизованные платформы, такие как Система медицинского цифрового двойника, имеют стратегическое значение. Одной из основных проблем систем здравоохранения во время пандемий и других чрезвычайных ситуаций является разрозненность данных, затруднённый оперативный обмен информацией и задержки в принятии решений: «Система медицинского цифрового двойника, создавая единое информационное пространство, способствует решению этих проблем. Благодаря сбору и анализу данных в режиме реального времени платформа может усилить мониторинг эпидемиологической ситуации, обеспечить более оперативное отслеживание динамики заболеваний и более раннее выявление зон риска. Это важно не только для ускорения оказания медицинской помощи, но и для более эффективного управления ресурсами. В чрезвычайных ситуациях возможность отслеживания через единую систему информации о загруженности больничных коек, лабораторных возможностях, запасах лекарственных средств и медицинском персонале позволяет быстрее принимать управленческие решения».

Специалист отметила, что такие платформы также создают дополнительные преимущества в вопросах планирования профилактических мероприятий, определения групп риска и адресной коммуникации с населением: «Централизованные цифровые экосистемы становятся важным инструментом для координации программ иммунизации, организации скрининговых мероприятий и повышения эффективности массовых кампаний в сфере общественного здравоохранения. В долгосрочной перспективе Система медицинского цифрового двойника может играть стратегическую роль не только в оптимизации повседневных медицинских услуг, но и в укреплении медицинской безопасности страны и уровня готовности к кризисным ситуациям. Такой подход превращает цифровое здравоохранение не просто в технологическую инновацию, а в важный компонент национальной устойчивости и защиты общественного здоровья».