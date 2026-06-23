Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло

Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более 10 человек получили ранения. Есть тяжелые, уже все доставлены в больницы, находятся на операционном столе, об этом заявил в телеграме глава совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.
Глава военной администрации Днепропетровской области ранее сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. «Повреждена промышленная инфраструктура», — писал он в телеграме.
Российские военные атаку не комментировали.
*** 12:17
В Запорожье дрон атаковал автозаправку, один человек ранен.
Российский беспилотник ударил по территории автозаправочной станции в одном из районов Запорожья, ранена 23-летняя девушка, поврежденное помещение АЗС, загорелись автомобили, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
«Еще один удар пришелся на автостоянку. Повреждены пять большегрузных автомобилей, начался пожар. К счастью, здесь обошлось без пострадавших», — написал он в телеграме.
Российские военные не комментировали атаку.
Кривой Рог атаковали баллистические ракеты.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об ударе баллистических ракет по городу.
«Кривой Рог — взрывы. Ракетная атака баллистики. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы», — написал он в телеграме.
Ранее о прозвучавших в городе взрывах сообщала днепропетровская редакция «Суспiльне».
Российские военные пока не сообщали об атаках по городу.