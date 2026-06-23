Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло

Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более 10 человек получили ранения. Есть тяжелые, уже все доставлены в больницы, находятся на операционном столе, об этом заявил в телеграме глава совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

Глава военной администрации Днепропетровской области ранее сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. «Повреждена промышленная инфраструктура», — писал он в телеграме.

Российские военные атаку не комментировали.