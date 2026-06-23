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Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло

ФОТО; обновлено 13:20
13:20 1002

Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более 10 человек получили ранения. Есть тяжелые, уже все доставлены в больницы, находятся на операционном столе, об этом заявил в телеграме глава совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

Глава военной администрации Днепропетровской области ранее сообщал об одном погибшем и трех пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. «Повреждена промышленная инфраструктура», — писал он в телеграме.

Российские военные атаку не комментировали.

*** 12:17

В Запорожье дрон атаковал автозаправку, один человек ранен.

Российский беспилотник ударил по территории автозаправочной станции в одном из районов Запорожья, ранена 23-летняя девушка, поврежденное помещение АЗС, загорелись автомобили, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«Еще один удар пришелся на автостоянку. Повреждены пять большегрузных автомобилей, начался пожар. К счастью, здесь обошлось без пострадавших», — написал он в телеграме.

Российские военные не комментировали атаку.

Кривой Рог атаковали баллистические ракеты.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об ударе баллистических ракет по городу.

«Кривой Рог — взрывы. Ракетная атака баллистики. Все понимаем, все работаем. Возможны повторные выходы», — написал он в телеграме. 

Ранее о прозвучавших в городе взрывах сообщала днепропетровская редакция «Суспiльне».

Российские военные пока не сообщали об атаках по городу.

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