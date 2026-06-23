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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Мощный удар по Белгороду

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12:33 1315

В Белгородской области России атакован Алексеевский комбинат стройматериалов.

Ранее в области вводили режим ракетной опасности.

Завод уже подвергался атаке беспилотников в начале июня этого года. 

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Россия готовится к импорту бензина
Россия готовится к импорту бензина
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Мощный удар по Белгороду
Мощный удар по Белгороду фото
12:33 1316
Число жертв российского удара по Кривому Рогу выросло
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13:20 1004
Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
12:08 589
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
11:48 888
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10:54 2040
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В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
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