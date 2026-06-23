Мощный удар по Белгороду

В Белгородской области России атакован Алексеевский комбинат стройматериалов.
Ранее в области вводили режим ракетной опасности.
Завод уже подвергался атаке беспилотников в начале июня этого года.
В Белгородской области России атакован Алексеевский комбинат стройматериалов.
Ранее в области вводили режим ракетной опасности.
Завод уже подвергался атаке беспилотников в начале июня этого года.
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