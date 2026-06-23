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Россия готовится к импорту бензина

12:37 1106

Россия рассматривает возможность импорта топлива и соответствующих субсидий для ограничения цен, чтобы смягчить последствия перебоев в поставках бензина и дизельного топлива, вызванных ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет Reuters.

«Многочисленные регионы по всей России, третьему по величине производителю сырой нефти в мире, сообщили об ограничениях на продажу топлива, росте цен на нефтепродукты и длинных очередях на заправочных станциях из-за дефицита поставок.

Помимо поставок сырой нефти за рубеж, Россия обычно экспортирует различные нефтепродукты. Однако атаки Украины на ее НПЗ вынудили ее ввести запрет на экспорт бензина и реактивного топлива», - говорится в материале.

Издание отмечает, что вариант импорта поднимался на совещании по топливообеспечению под председательством вице-премьера Александра Новака в понедельник.

Два источника в отрасли сообщили Reuters, что на встрече также рассматривались субсидии на импортируемое топливо с целью ограничения цен на горючее — чувствительного вопроса для населения и нежелательного триггера для более широкой инфляции.

Офис Новака не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

По словам источников в отрасли, на прошлой неделе Россия потеряла около 25% производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем июня 2025 года, при этом падение составило около 90 000 метрических тонн (765 000 баррелей) в сутки.

Согласно данным LSEG и источникам на рынке, экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом в первой половине июня упал на 15% — примерно до 3,3 миллиона тонн по сравнению с первой половиной мая из-за внепланового технического обслуживания НПЗ после неоднократных атак беспилотников.

На прошлой неделе четыре источника в отрасли сообщили, что Россия намерена импортировать топливо по морю в июне, стремясь справиться с дефицитом бензина.

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