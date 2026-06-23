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О чем договорились Иран и США на переговорах

Украина создала Путину четыре проблемы

Bild
12:56 856

Украина в большом количестве использует дроны и ракеты, чтобы наносить ущерб российской военной машине. В последние недели ВСУ создали сразу четыре серьезные проблемы для российского лидера Владимира Путина, пишет Bild.

Тупик на фронте

Несмотря на локальные сдвиги, стратегических изменений на линии боевого соприкосновения нет с 2023 года. При этом стороны постоянно атакуют пути снабжения, грузовики с боеприпасами, транспорт с топливом, железнодорожные узлы и дорожные соединения противника. Профессор международных отношений Томас Йегер из Кельнского университета резюмирует: «Война на истощение продолжается, и Россия не находит средств, чтобы выиграть военным путем». 

Перебои в военной логистике

Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, топливным резервуарам, а также железнодорожной инфраструктуре в тылу РФ. «Ущерб для экономики огромен — как в том, что касается экспорта [нефти], так и в том, что касается снабжения внутри страны и на фронте. Драматическая ситуация сложилась на …полуострове Крым, где частным лицам больше не выдают бензин», — говорит историк-славист профессор Ян К. Берендс.

Неспособность защитить Крым становится политическим бременем

Украинские силы регулярно поражают военную инфраструктуру и транспортные артерии Крыма. Томас Йегер отмечает: «Крым — важнейший символ империалистической политики (президента РФ Владимира) Путина. И ситуация меняется, поскольку …Крым изолируется от России».

Подобные налеты серьезно затрудняют снабжение российских войск. Берендс называет возможную потерю полуострова для Путина «массивным двойным ударом: символическим, потому что пропаганда всегда подчеркивала тесную связь Крыма с Россией, и стратегическим, потому что полуостров служит форпостом Москвы в Черном море».

Российское общество все больше чувствует последствия войны

Как удары по Крыму, так и атаки на цели внутри самой России делают последствия военных действий очевидными для многих граждан России. Немецкий историк также подчеркивает эффект этих действий: «Образ горящей Москвы невозможно проигнорировать; тактика Украины действует».

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