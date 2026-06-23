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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Погода на завтра

13:10 390

24 июня в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером местами пройдут дожди, ближе к ночи в отдельных районах полуострова возможны ливни и грозы, умеренный северо-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 20-23, днем - 29-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65%, днем - 40-50%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, на отдельных территориях возможны ливни, грозы и град, к вечеру осадки могут усилится, ночью и утром в горах — туман, умеренный восточный ветер. 

Температура воздуха составит ночью 21-25, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22, местами может повыситься до 25-28 градусов выше нуля.

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