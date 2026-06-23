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О чем договорились Иран и США на переговорах

Россия угрожает Армении «трагедией»

13:14 737

Ситуация вокруг Армении является «попыткой нанести удар по интеграционным объединениям», в которых участвует Москва, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Кстати, на примере политических и внешнеэкономических шатаний Армении мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», - сказал Ушаков.

При этом, добавил он, «насаждается иллюзорное представление о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть».

«Глядя на ситуацию вокруг Украины, понятно, к какой трагедии все это может привести», - сказал помощник президента России.

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