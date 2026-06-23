Меч Ольгин для кипрского узла

Специальный представитель генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Мария Анхела Ольгин представила сторонам новый план, основанный на федеративной модели. Согласно просочившимся в греческие СМИ деталям, урегулирование предусматривает создание на острове «федеративного государственного устройства с элементами конфедерации». Как уже писал haqqin.az, представитель генерального секретаря ООН посетила регион для организации новых многосторонних переговоров по кипрскому вопросу. Переговоры она провела сначала в греческой части Кипра и в Турецкой Республике Северного Кипра, затем — в Анкаре и Афинах. Ожидается, что в ближайшие дни спецпредставитель отправится в Брюссель для переговоров с руководством Европейского союза, после чего вновь вернется на Кипр. Официальная Анкара после переговоров с представителем генсека ООН заявила, что Турция настаивает на варианте урегулирования, основанном на существовании на острове двух суверенных государств. Греческая сторона, в свою очередь, не видит альтернативы модели, основанной на резолюциях Совета Безопасности ООН, предусматривающих существование единого государства на острове.

Как пишет издание Politis, спецпредставитель генсека ООН готовится положить на стол переговоров в формате «5+1», которые должны начаться в июле или августе, вариант урегулирования, основанный на модели «федеративного государства с элементами конфедерации». В этом формате участвуют Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), греческий Кипр, государства‑гаранты — Турция, Греция и Великобритания, а также ООН. Издание пишет, что Ольгин работает не над тем, чтобы вернуть прежнюю федеративную модель, ранее отвергнутую турецкой стороной, а над вариантом, который частично учитывает позиции обеих сторон и основан на принципе «конструктивной неопределенности», позволяющем каждой стороне трактовать модель по‑своему. Греческая сторона может интерпретировать ее как «федерацию», а турецкая — как «политическое равенство с элементами конфедерации». В центре плана — возвращение греческой стороне некоторых территорий в обмен на предоставление турецкой стороне элементов политического равенства и суверенитета. В территориальном вопросе может быть использована карта, обсуждавшаяся на переговорах в Кран‑Монтане в 2017 году. Согласно этой карте, предполагается возвращение греческой стороне некоторых районов Мараша, Гезельюрта и Месарьи, находящихся на территории Северного Кипра. Модель единого государства, которую планируется создать на острове, будет основываться не на федеративных элементах, доминировавших в предыдущих переговорах, а на некоторых элементах конфедерации. Стороны создадут общее государство, полномочия которого будут ограничены международным представительством, отношениями с Европейским союзом, вопросами безопасности и обеспечением общей экономической координации. Предлагаемая модель предусматривает существование двух учредительных государств, двух отдельных парламентов и высшего совета, который будет заниматься федеральными вопросами. Иными словами, турецкая сторона сохранит свою государственную модель и парламент. Федерального парламента на острове не будет, однако может быть создан общий орган, состоящий из представителей парламентов обеих сторон. Полномочия данного органа будут ограничены вопросами, не относящимися к компетенции государств-учредителей.