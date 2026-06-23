Меч Ольгин для кипрского узла

Специальный представитель генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Мария Анхела Ольгин представила сторонам новый план, основанный на федеративной модели.
Согласно просочившимся в греческие СМИ деталям, урегулирование предусматривает создание на острове «федеративного государственного устройства с элементами конфедерации».
Как уже писал haqqin.az, представитель генерального секретаря ООН посетила регион для организации новых многосторонних переговоров по кипрскому вопросу. Переговоры она провела сначала в греческой части Кипра и в Турецкой Республике Северного Кипра, затем — в Анкаре и Афинах. Ожидается, что в ближайшие дни спецпредставитель отправится в Брюссель для переговоров с руководством Европейского союза, после чего вновь вернется на Кипр.
Официальная Анкара после переговоров с представителем генсека ООН заявила, что Турция настаивает на варианте урегулирования, основанном на существовании на острове двух суверенных государств. Греческая сторона, в свою очередь, не видит альтернативы модели, основанной на резолюциях Совета Безопасности ООН, предусматривающих существование единого государства на острове.
Как пишет издание Politis, спецпредставитель генсека ООН готовится положить на стол переговоров в формате «5+1», которые должны начаться в июле или августе, вариант урегулирования, основанный на модели «федеративного государства с элементами конфедерации».
В этом формате участвуют Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), греческий Кипр, государства‑гаранты — Турция, Греция и Великобритания, а также ООН.
Издание пишет, что Ольгин работает не над тем, чтобы вернуть прежнюю федеративную модель, ранее отвергнутую турецкой стороной, а над вариантом, который частично учитывает позиции обеих сторон и основан на принципе «конструктивной неопределенности», позволяющем каждой стороне трактовать модель по‑своему. Греческая сторона может интерпретировать ее как «федерацию», а турецкая — как «политическое равенство с элементами конфедерации».
В центре плана — возвращение греческой стороне некоторых территорий в обмен на предоставление турецкой стороне элементов политического равенства и суверенитета. В территориальном вопросе может быть использована карта, обсуждавшаяся на переговорах в Кран‑Монтане в 2017 году. Согласно этой карте, предполагается возвращение греческой стороне некоторых районов Мараша, Гезельюрта и Месарьи, находящихся на территории Северного Кипра.
Модель единого государства, которую планируется создать на острове, будет основываться не на федеративных элементах, доминировавших в предыдущих переговорах, а на некоторых элементах конфедерации. Стороны создадут общее государство, полномочия которого будут ограничены международным представительством, отношениями с Европейским союзом, вопросами безопасности и обеспечением общей экономической координации. Предлагаемая модель предусматривает существование двух учредительных государств, двух отдельных парламентов и высшего совета, который будет заниматься федеральными вопросами. Иными словами, турецкая сторона сохранит свою государственную модель и парламент. Федерального парламента на острове не будет, однако может быть создан общий орган, состоящий из представителей парламентов обеих сторон. Полномочия данного органа будут ограничены вопросами, не относящимися к компетенции государств-учредителей.
Такая формула направлена на устранение опасений, мешавших достижению компромисса. На предыдущих переговорах греческая сторона выражала обеспокоенность тем, что турки, обладая правом вето в едином государстве, смогут парализовать систему. Турецкая сторона, в свою очередь, выступала против подавляющего превосходства греков в едином государстве.
План, над которым работает представитель генсека ООН, предусматривает создание президентского совета, в котором лидеры турецкой и греческой общин острова будут руководить на основе ротации, а также создание президентского совета, где греческая сторона будет иметь численное большинство.
По данным издания, президент греческого Кипра Никос Христодулидис выразил готовность обсуждать идею создания символического федерального президентского совета, который будет управляться по принципу ротации. Однако он выдвигает условие, что реальная власть должна принадлежать единому правительству, возглавляемому греческим премьер‑министром. Чтобы турецкая сторона могла принять такую формулу, ей необходимо предоставить серьезные гарантии, обеспечивающие политическое равенство сторон.
Одним из наиболее важных пунктов плана является положение о том, что в едином правительстве как минимум один турецкий министр должен обладать правом вето. Считается, что этот пункт может стать одним из самых сложных вопросов будущих переговоров, поскольку греческая сторона не желает признавать право вето турок в едином правительстве. Согласно плану, состав единого правительства должен состоять из 5 или 6 министров.
Предлагаемый вариант урегулирования не ограничивается предоставлением Северному Кипру символических прав: ТРСК сможет устанавливать прямые внешнеторговые связи, осуществлять прямые контакты с зарубежными странами и выполнять прямые авиарейсы. Вопросы безопасности остаются открытыми. Греческая сторона требует отмены системы государств‑гарантов, тогда как турецкая сторона настаивает на ее сохранении. ООН видит выход из ситуации в том, чтобы единое кипрское государство вступило в НАТО. Этот вариант предусматривает обеспечение безопасности острова силами Альянса и участие ограниченных военных контингентов Турции, Греции, Великобритании, Франции и США.
Politis пишет, что лидер Северного Кипра Туфан Эрхюрман конструктивно относится к плану, и готов его обсуждать. Греческая же сторона, учитывая внутренние политические факторы, проявляет более сдержанную реакцию.