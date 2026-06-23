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В Баку обсуждают будущее «циркулярного экологического туризма» в Азии

13:28 152

В Баку проходит международная конференция «Циркулярный экологический туризм в странах СВМДА» (Circular Green Tourism in the CICA Countries), организованная Государственным агентством по туризму (ГАТ) совместно с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В конференции помимо секретариата СВМДА принимают участие делегации стран-участниц, включая Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Монголию, Индию, Камбоджу, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Иран, Египет, Иорданию, Израиль и Палестину.

Выступая на церемонии открытия мероприятия, председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что «циркулярный зеленый туризм» является одним из важных современных подходов, определяющих будущее направление развития туристического сектора. Он отметил, что к настоящему времени в Азербайджане уже предпринят ряд важных шагов в направлении устойчивого развития туризма, включая формирование направлений экотуризма и агротуризма, а также развитие туристических маршрутов, ориентированных на природу. Фуад Нагиев также подчеркнул, что конференция будет способствовать укреплению сотрудничества между странами-участницами СВМДА и установлению новых партнерских отношений.

В своем выступлении генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай подчеркнул, что инициатива «Циркулярный зеленый туризм в странах СВМДА» способствует развитию устойчивого и экологически ответственного туризма в регионе. Генеральный секретарь подчеркнул, что туризм, помимо того, что является экономическим сектором, представляет собой важную платформу для культурного диалога и укрепления доверия. Он отметил, что эта конференция, как заключительный этап проекта, важна с точки зрения представления результатов и обмена передовым опытом.

В рамках конференции состоятся обсуждения создания туристических деревень, механизмов поддержки местных инициатив, грантовых программ, мероприятий по обучению, а также создание новых возможностей для местных сообществ посредством инвестиций в продукты природного туризма.

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