Саммит на носу: в Анкаре усиливают меры безопасности

В период с 28 июня по 10 июля в столице Турции будут запрещены собрания, демонстрации, пресс-конференции, митинги, установка стендов, палаток, распространение листовок и баннеров. Кроме того, запрет будет действовать на запуск беспилотников без разрешения властей.

Согласно сообщению офиса губернатора провинции Анкара, меры безопасности усилят в районах проведения саммита, местах размещения делегаций и вдоль транзитных маршрутов. Несанкционированный въезд в эти зоны также запретят.

Параллельно с подготовкой к мероприятию в Турции была проведена крупная антитеррористическая операция. По данным властей, суд выдал ордера на арест 241 человека, подозреваемого в причастности к деятельности террористических организаций. По последним данным, задержаны 209 человек.

Среди задержанных — 30 предполагаемых членов группировки ИГИЛ («Исламское государство»), 23 сторонника леворадикальной организации DHKP-C, 22 члена запрещенной коммунистической группировки TKP/ML, а также представители других организаций, деятельность которых запрещена на территории Турции. Операции проводились под координацией прокуратуры при участии полиции. Розыск остальных фигурантов продолжается.

В 2026 году в Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО. Это будет вторая встреча лидеров альянса на территории Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.