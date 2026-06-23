Трамп едет к Эрдогану. В Анкаре решат судьбу «бумажного тигра»

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в прошлом месяце заявил, что примет участие в саммите НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре, «только ради того, чтобы порадовать его». Об этом писала британская пресса. Заявления, озвученные министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на прошлой неделе, подтверждают эту информацию. «Если бы не наш президент, Трамп не приехал бы на саммит НАТО и фактически объявил бы, что не придает значения этому», — сказал глава турецкой дипломатии. По словам Фидана, европейцы понимают: проведение саммита именно в Турции является ключевым фактором, который делает возможным участие Трампа. По мнению главы турецкого МИД, на саммите будут обсуждаться взгляды Европы и США на будущее Альянса, и если Трамп не примет в нем участия, возникшие проблемы решить не удастся.

Сможет ли Трамп договориться с «трусливыми» европейцами? Напряженность между США и их европейскими союзниками нарастает с первого срока Трампа (2017–2021). Ранее президент США жаловался на то, что Вашингтон несет основное бремя бюджета и военного потенциала НАТО, и требовал от европейцев выполнять обязательство — выделять на оборону не менее 2% ВВП. Однако перед саммитом в Анкаре это требование изменилось. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в минувший четверг, что, если европейские страны не увеличат военные расходы до 5% ВВП, США в течение следующих шести месяцев пересмотрят свое военное присутствие в Европе и сократят вклад в бюджет Альянса. Еще одним источником разногласий между Трампом и европейцами стала война США с Ираном: когда европейцы не стали помогать в кризисе в Ормузском проливе, Трамп назвал союзников по НАТО «трусами», а сам Альянс — «бумажным тигром». В Европе, в свою очередь, недовольны нестабильностью внешней политики США в период правления нынешней администрации. Европейские политики считают, что стремление Вашингтона сократить военное присутствие в Европе или поставить под сомнение сам Альянс создает кризис безопасности на континенте. Поэтому Европа, не желая чрезмерно зависеть от глобальных приоритетов США, в последние годы пытается самостоятельно укреплять свои военные возможности. Все эти разногласия ставят под сомнение будущее НАТО. Именно поэтому многие эксперты считают, что саммит в Анкаре станет потенциальной точкой перелома, где обе стороны постараются прояснить свои позиции и выработать дорожную карту на будущее. Особые отношения Эрдогана и Трампа Отношения между Анкарой и Вашингтоном отличаются от отношений Трампа с европейцами. Турция не пострадала от жесткой критики Трампа по поводу расходов НАТО. Эрдоган играл важную роль во многих вопросах, значимых для Трампа, — от прошлогоднего перемирия в Газе до поддержки Анкарой меморандума США и Ирана. Кроме того, Турция превысила целевой показатель НАТО по оборонным расходам на 2024 год, доведя их до 2,3% ВВП. Министерство национальной обороны Турции заявило в четверг, что Анкара планирует достичь уровня 5% к 2035 году. Эксперты отмечают, что отношения Анкара–Вашингтон перешли в фазу позитивного сотрудничества, и фактор Эрдоган–Трамп играет здесь особую роль. После проблем периода Барака Обамы, в годы первого президентства Трампа (2017–2021) между лидерами установился личный диалог и теплые отношения. Однако даже это не предотвратило один из самых напряженных периодов в истории НАТО — из‑за кризиса вокруг С‑400, дела пастора Брансона, политики в Сирии и санкций CAATSA против Турции.