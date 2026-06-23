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О чем договорились Иран и США на переговорах

Рейтинг Мелони подскочил после конфликта с Трампом

14:08 851

Нападки президента США Дональда Трампа на премьер-министра Италии Джорджу Мелони способствовали росту ее рейтинга популярности на 2 п.п. (процентных пункта). Об этом сообщило агентство Adnkronos со ссылкой на данные института Demopolis, занимающегося изучением и опросами общественного мнения.

Уровень поддержки Мелони за последние 48 часов вырос с 38%, зафиксированных в мае, до 40%. Тогда как рейтинг популярности Трампа среди итальянцев, по подсчетам Demopolis, за 18 месяцев его нахождения в Белом доме обвалился с 42% до 11%.

При этом агентство отмечает, что критика Трампа в адрес Италии переломила тенденцию к снижению рейтинга итальянского премьера. Она была продиктована ростом цен в связи с удорожанием энергоносителей из-за кризиса вокруг Ормузского пролива. 

На минувшей неделе Трамп и Мелони обменялись резкими высказываниями. В частности, американский лидер обвинил премьера в неблагодарности и попытках поднять рейтинг за счет совместного фото на саммите Группы семи (G7), Мелони в ответ посоветовала Трампу подумать о своей популярности. При этом Мелони отметила, что дружба с Трампом ее популярности не способствовала.

Нынешняя стычка стала новым витком в конфликте двух лидеров. До этого итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем. Трамп обвиняет Италию, как и других европейских партнеров, в нежелании поддержать военную операцию США против Ирана и помочь с разблокированием Ормузского пролива. 

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