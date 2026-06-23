Карлсон больше не республиканец

Как пишет CNN, Карлсон заявил, что не будет поддерживать Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в ноябре, отказавшись при этом от своей политической принадлежности к этой партии.

Американский консервативный блогер и подкастер Такер Карлсон заявил, что выходит из Республиканской партии, мотивируя свой шаг тем, что эта политическая сила больше не отражает его взгляды.

«Не собираюсь поддерживать Демократическую партию», – добавил Карлсон.

Блогер вышел из партии, сославшись на решение президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном в феврале. Он поддерживал Трампа в 2024 году, но после начала войны с Ираном извинился за это и за «введение людей в заблуждение», заявив, что это было непреднамеренно.

В издании напомнили, что Карлсон неоднократно критиковал войну, называя ее начатой по приказу Израиля за счет американцев, и выражал недовольство тем, что Республиканская партия не представляет своих избирателей, граждан и нацию.

«Они принимают решения, исходя из других критериев: что лучше для этой кампании, что лучше для Израиля, что лучше для наших доноров. Дело не просто в том, что они движутся в неправильном направлении, это недопустимо, это предательство, это аморально, это не может продолжаться. Я последовательно защищал Республиканскую партию на протяжении 35 лет, очень последовательно, но это невозможно защитить. Поэтому нет, я ухожу. А если я ухожу, то, думаю, многие другие люди тоже уйдут», – пояснил Карлсон.