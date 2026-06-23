Карлсон больше не республиканец

Американский консервативный блогер и подкастер Такер Карлсон заявил, что выходит из Республиканской партии, мотивируя свой шаг тем, что эта политическая сила больше не отражает его взгляды.
Как пишет CNN, Карлсон заявил, что не будет поддерживать Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в ноябре, отказавшись при этом от своей политической принадлежности к этой партии.
«Не собираюсь поддерживать Демократическую партию», – добавил Карлсон.
Блогер вышел из партии, сославшись на решение президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном в феврале. Он поддерживал Трампа в 2024 году, но после начала войны с Ираном извинился за это и за «введение людей в заблуждение», заявив, что это было непреднамеренно.
В издании напомнили, что Карлсон неоднократно критиковал войну, называя ее начатой по приказу Израиля за счет американцев, и выражал недовольство тем, что Республиканская партия не представляет своих избирателей, граждан и нацию.
«Они принимают решения, исходя из других критериев: что лучше для этой кампании, что лучше для Израиля, что лучше для наших доноров. Дело не просто в том, что они движутся в неправильном направлении, это недопустимо, это предательство, это аморально, это не может продолжаться. Я последовательно защищал Республиканскую партию на протяжении 35 лет, очень последовательно, но это невозможно защитить. Поэтому нет, я ухожу. А если я ухожу, то, думаю, многие другие люди тоже уйдут», – пояснил Карлсон.