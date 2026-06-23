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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Симоняна в президенты?

14:25 1077

Спикер армянского парламента Ален Симонян может занять пост президента страны вместо Ваагна Хачатуряна. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, соответствующее решение якобы было принято на заседании правления правящей партии «Гражданский договор». Источники также утверждают, что действующий президент может перейти на должность главного советника премьера Пашиняна.

Ранее газета «Грапарак» сообщала о закулисной борьбе за президентский пост на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Ваагна Хачатуряна. В числе возможных претендентов на эту должность назывались Симонян, руководитель аппарата премьера Арутюнян и глава МИД Арарат Мирзоян.

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