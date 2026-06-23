USD 1.7000
EUR 1.9414
RUB 2.2998
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Очередная акция Минздрава в Лачине

14:38 195

Министерство здравоохранения продолжает реализацию мероприятий по охране здоровья населения и повышению доступности медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях в рамках программы «Великое возвращение». С этой целью в городе Лачине по инициативе министерства проведена очередная выездная акция медицинского обследования.

В акции приняла участие специализированная бригада врачей Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения. Команда, состоящая из невролога, ревматолога-артролога, травматолога, уролога, офтальмолога, терапевта, физиотерапевта-реабилитолога и медицинских сестер, оказала жителям комплексные медицинские услуги.

В рамках обследований граждане прошли осмотры по неврологическому, артрологическому, травматологическому, урологическому, терапевтическому и физиотерапевтическо-реабилитационному направлениям. Кроме того, неврологи проводили электромиографию (ЭМГ), а офтальмологи осуществляли обследование зрения с использованием рефрактометра. Жителям, у которых в ходе обследований были выявлены различные проблемы со здоровьем, были даны профессиональные медицинские рекомендации, а при необходимости назначены курсы лечения и дополнительные обследования.

В ходе акции особое внимание уделялось раннему выявлению заболеваний позвоночника, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и цереброваскулярных заболеваний среди населения среднего возраста. Также были проведены обследования и оценка состояния детей до 14 лет, а также лиц в возрасте от 16 до 65 лет с целью диагностики и реабилитации сколиоза и других вертеброгенных нарушений. Для детей были организованы физиотерапевтические осмотры.

Физиотерапевты и реабилитологи института предоставили участникам акции рекомендации по ведению здорового образа жизни, профилактике заболеваний и реабилитационным мероприятиям. Было отмечено, что при назначении программ физиотерапии и реабилитации необходимо учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания, а также его повседневную активность.

В ходе акции медицинские обследования прошли около 100 граждан.

Отметим, что Министерство здравоохранения продолжит проведение просветительских мероприятий, профилактических акций и выездных медицинских обследований для населения и на других освобожденных территориях.

Жилой комплекс, выставка, памятники, Дом-музей Бюльбюля: Алиев и Бердымухамедов в Шуше
Жилой комплекс, выставка, памятники, Дом-музей Бюльбюля: Алиев и Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:10
15:10 3448
Россия «готова возобновить переговоры» с Украиной
Россия «готова возобновить переговоры» с Украиной
14:46 694
Зеленский отказался ехать на конференцию по Украине
Зеленский отказался ехать на конференцию по Украине
14:52 622
Американцы подвезли целый крейсер с ракетами
Американцы подвезли целый крейсер с ракетами
14:29 958
Симоняна в президенты?
Симоняна в президенты?
14:25 1085
Ереван перезаряжает РСЗО. Но что происходит на самом деле?
Ереван перезаряжает РСЗО. Но что происходит на самом деле? данные отчета
11:40 3423
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана наша корреспонденция; все еще актуально
22 июня 2026, 18:30 3389
Россия угрожает Армении «трагедией»
Россия угрожает Армении «трагедией»
13:14 2217
В Крыму взрывы, пожары, нет света
В Крыму взрывы, пожары, нет света обновлено 12:35
12:35 3706
Россия готовится к импорту бензина
Россия готовится к импорту бензина
12:37 1986
Мощный удар по Белгороду
Мощный удар по Белгороду фото
12:33 2337

ЭТО ВАЖНО

Жилой комплекс, выставка, памятники, Дом-музей Бюльбюля: Алиев и Бердымухамедов в Шуше
Жилой комплекс, выставка, памятники, Дом-музей Бюльбюля: Алиев и Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:10
15:10 3448
Россия «готова возобновить переговоры» с Украиной
Россия «готова возобновить переговоры» с Украиной
14:46 694
Зеленский отказался ехать на конференцию по Украине
Зеленский отказался ехать на конференцию по Украине
14:52 622
Американцы подвезли целый крейсер с ракетами
Американцы подвезли целый крейсер с ракетами
14:29 958
Симоняна в президенты?
Симоняна в президенты?
14:25 1085
Ереван перезаряжает РСЗО. Но что происходит на самом деле?
Ереван перезаряжает РСЗО. Но что происходит на самом деле? данные отчета
11:40 3423
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана наша корреспонденция; все еще актуально
22 июня 2026, 18:30 3389
Россия угрожает Армении «трагедией»
Россия угрожает Армении «трагедией»
13:14 2217
В Крыму взрывы, пожары, нет света
В Крыму взрывы, пожары, нет света обновлено 12:35
12:35 3706
Россия готовится к импорту бензина
Россия готовится к импорту бензина
12:37 1986
Мощный удар по Белгороду
Мощный удар по Белгороду фото
12:33 2337
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться