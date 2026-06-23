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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Россия «готова возобновить переговоры» с Украиной

14:46 696

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной «в любой момент и в той точке», в которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились», - сказал Лавров на посольском круглом столе, передает Интерфакс.

Глава МИД РФ напомнил, что президент РФ Владимир Путин «каждый раз, когда выступает по украинской теме, подчеркивает, что мы однозначно предпочитаем политико-дипломатическое урегулирование».

Лавров добавил, что параметры этого урегулирования были обсуждены и согласованы на Аляске почти год назад.

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