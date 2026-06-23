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Зеленский отказался ехать на конференцию по Украине

14:52 628

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что располагает информацией о том, что президент Владимир Зеленский не приедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

«Сегодня у нас есть информация, скорее всего, не знаю, подтвердится ли она, что президент Украины не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске», - сказал Богуцкий.

О наличии такой информации заявил и бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

«По моей информации, решение не приезжать в Гданьск было принято еще до того, как президент Навроцкий решил отозвать орден Белого Орла», — сказал он.

Polsat News со ссылкой на источники, приближенные к украинскому МИД, также сообщил о том, что Зеленского не будет на конференции.

«Владимир Зеленский не появится в Гданьске на Конференции по восстановлению Украины. Страну на мероприятии, запланированном на 25-26 июня, будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко», – сообщил портал.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил об отсутствии сигналов того, что президент Владимир Зеленский не приедет на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьск.

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