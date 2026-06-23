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Бакинская полиция о незаконных мопедах

15:21 882

За последние 5 месяцев текущего года на территории cтолицы количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и мопедов, повлекших за собой гибель и травмы людей, составило 6 фактов, число погибших в результате аварий — 5 человек, а число пострадавших — 1 человек. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Управления государственной дорожной полиции города Баку.

«Естественно, хотя в статистических показателях и наблюдается снижение, с нашей стороны непрерывно проводятся контрольно-профилактические мероприятия в направлении предотвращения происшествий. В частности, с начала июня и по сегодняшний день было выявлено и помещено на охраняемые стоянки 79 мотоциклов и мопедов, не имеющих права управления и государственного регистрационного знака, либо на которых было установлено или изменено оборудование с нарушением нормативных требований, а в отношении водителей были приняты меры в соответствии с законодательством», — заявили в полиции.

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