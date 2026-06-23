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Суд над Шихлинскими в России: приговор отцу без изменений, сыну – пересчитали срок

15:30 1283

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-лидеру азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шихлинскому и его сыну Мутвалы. Их защита просила смягчить приговор, вынесенный по обвинению в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

«Приговор в отношении обоих оставлен без изменения, однако суд внес корректировки для Шихлинского-младшего. Ему зачли время содержания под стражей с 15 июля прошлого года до дня вступления приговора — 23 июня 2026-го — из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима», — пишут российские СМИ.

Таким образом, фактически срок заключения для Мутвалы Шихлинского будет меньше, чем указано в приговоре. Это произойдет за счет того, что время в следственном изоляторе осужденному пересчитали с повышающим коэффициентом.

Напомним, в апреле текущего года суд признал отца и сына Шихлинских виновными по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Приговором суда Шахин Шихлинский был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его сын Мутвалы Шихлинский – к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что ранее бывший руководитель диаспоры по другому уголовному делу – по обвинению в убийстве бизнесмена и покушении на своего соотечественника – был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом последнего решения, по принципу сложения наказаний, окончательное наказание Шахина Шихлинского определено в 24 года лишения свободы.

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