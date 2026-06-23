Россия заражает Украину сибирской язвой?

По данным ГУР, россияне вывозят туши зараженных животных на скотомогильники, которых в регионе насчитывается около полусотни. Наибольшую опасность представляют около десяти объектов, расположенных вблизи Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

«От зараженных животных россияне избавляются без соблюдения санитарных норм. Туши скота не сжигают, а просто закапывают. Многие объекты находятся в крайне заброшенном состоянии вблизи дорог и населенных пунктов - расстояние отдельных объектов до жилой застройки составляет менее 1 километра», - говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ГУР, места захоронения не имеют глухих ограждений или других защитных сооружений. Кроме того, «администрация» вообще не проводит необходимого обслуживания этих объектов для обеспечения биологической безопасности.