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Нехватка бензина в России? Чеченский опыт поможет

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Отдел информации
15:32 1358

В аннексированном Россией Крыму продолжается топливный кризис в результате систематических ударов со стороны ВСУ. Продажа бензина на полуострове была полностью прекращена два дня назад.

Многие регионы России также в настоящее время испытывают нехватку топлива, АЗС либо прекратили работу, либо работают частично. Иногда перед работающими станциями выстраиваются многокилометровые очереди. В такой ситуации предлагается использовать опыт, полученный в Чечне в 90-х годах и продолжавшийся до начала 2000-х.

Как считает политолог и философ Алексей Чадаев, пора использовать чеченский опыт. В своем телеграм-канале он обратился к Рамзану Кадырову с открытым письмом. Чадаев пишет: «Уважаемый Рамзан Ахматович! Проблемы нашей страны в сфере снабжения бензином, вызванные массовыми атаками украинских беспилотников на крупные российские НПЗ, всем известны. Мы также знаем и помним, что в Чеченской Республике даже в самые острые периоды первой и второй войн действовала и активно развивалась полуподпольная сеть кустарных нефтеперерабатывающих производств малого формата. Знаем также, что в значительной степени такие компетенции сохранились у Вас по сей день.

Считаю, что самое время выйти на руководство страны и отечественного ТЭК с предложением о разворачивании сети подобных производств в различных регионах страны. К их очевидным преимуществам в наше время относится мобильность, малозаметность, невысокая стоимость оборудования, минимальные требования к инфраструктуре. Наличие таких перерабатывающих мощностей, пусть с менее выгодными показателями себестоимости, в настоящее время может иметь стратегическое значение; как минимум сильно снизить политический эффект от локальных дефицитов топлива и очередей на заправках.

Кроме того, такие производства можно частично закапывать и размещать в бетонированных укрытиях, что делает их более трудной целью для дронов.

Новые времена требуют новых решений, но с опорой на имеющийся опыт и компетенции. У Чеченской Республики они есть; и самое время предложить эту идею как минимум в качестве альтернативы нынешним проектам закупки топлива в соседних странах, что создает и для нас, и даже для них различные риски».

Следует отметить, что во время первой и второй русско-чеченских войн, когда Москва перекрывала поставки топлива в мятежную республику, чеченцы начали кустарным способом производить бензин для решения проблемы. Сырая нефть, украденная из нефтепроводов, перерабатывалась на кустарных нефтеперерабатывающих заводах, называемых «самоварами», и подобные подпольные предприятия работали почти в каждой деревне.

В начале 2000-х было много разговоров о том, как в Чечне бандформирования зарабатывали серьезные суммы на «крышевании» так называемых «самоваров» – кустарных заводов по перегонке сырой нефти на бензин, которых в республике насчитывались сотни. Позже «самовары» начали распространяться в Дагестане и других южных регионах России. В настоящее время в России нет прямого запрета на работу кустарных нефтеперерабатывающих заводов, но на производство топлива, не соответствующего экологическим стандартам, налагаются высокие акцизные налоги.

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