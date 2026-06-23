Гаджилы не выпустили за границу

Главе Меджлиса партии «Мусават» Арифу Гаджилы запрещен выезд из страны, сообщил сам Гаджилы в Facebook.

Гаджилы сообщил, что сегодня должен был отправиться в Вену: «В рамках визита предусматривалось участие в мероприятии по вопросам Южно-Кавказского региона с участием представителей власти и оппозиции Азербайджана, а также членов Милли Меджлиса».

Однако во время пограничного контроля в аэропорту Гаджилы сообщили, что на его выезд из страны установлен запрет.

Оппозиционер добавил, что пока не смог узнать, с чем связан запрет на выезд из страны.