Гаджилы не выпустили за границу

Главе Меджлиса партии «Мусават» Арифу Гаджилы запрещен выезд из страны, сообщил сам Гаджилы в Facebook.
Гаджилы сообщил, что сегодня должен был отправиться в Вену: «В рамках визита предусматривалось участие в мероприятии по вопросам Южно-Кавказского региона с участием представителей власти и оппозиции Азербайджана, а также членов Милли Меджлиса».
Однако во время пограничного контроля в аэропорту Гаджилы сообщили, что на его выезд из страны установлен запрет.
Оппозиционер добавил, что пока не смог узнать, с чем связан запрет на выезд из страны.