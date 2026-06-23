ООН обвиняет Израиль в геноциде палестинцев

Эксперты утверждают, что израильские военные целенаправленно атакуют детей в секторе Газа. Такие действия квалифицируются как преступления против человечности и военные преступления.

Согласно документу, атаки носят массовый и организованный характер. Число погибших и раненых среди несовершеннолетних достигло беспрецедентных масштабов.

Следователи ООН подчеркивают, что преследование детей свидетельствует о намерении уничтожить палестинцев частично или полностью. Это является одним из главных признаков геноцида по международному праву.

Тяжелые ранения, потеря родителей, голод и разрушение школ с больницами калечат детство тысячам жителей Газы. Последствия этих травм будут сказываться на протяжении всей жизни пострадавших детей. Восстановление нормальной жизни потребует многих лет.

Согласно документу, дети составили около 30% всех погибших в ходе войны в Газе — более 20 тысяч человек за период с октября 2023 по октябрь 2025 года.

Израиль отверг выводы комиссии, назвав доклад «клеветническим фарсом». В израильской миссии при ООН заявили, что армия предпринимает меры для минимизации ущерба гражданскому населению, а авторы отчета проигнорировали действия ХАМАС и использование группировкой гражданской инфраструктуры в военных целях.

В докладе также содержатся обвинения в адрес Израиля в связи с ситуацией на Западном берегу, включая случаи насилия в отношении палестинских детей и жестокого обращения с задержанными несовершеннолетними.