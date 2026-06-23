Армения слезает с грузинской иглы…

В пресс-релизе, выпущенном азербайджанской стороной, говорится, что такие соглашения направлены на диверсификацию маршрутов связи в регионе, дальнейшее повышение надежности телекоммуникационных сетей и развитие сотрудничества в области телекоммуникаций.

Как уже сообщалось, AzerTelecom и Telecom Armenia подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.

Это означает начало прямого сотрудничества между Азербайджаном и Арменией в области телекоммуникаций и соответствует духу договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе прошлого года по проекту TRIPP.

Заместитель директора Telecom Armenia Арам Барсегян сообщил журналистам, что Баку сможет обеспечить интернет-связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном, используя армянскую инфраструктуру. При этом азербайджанская сторона заплатит армянской компании за эту услугу, но Telecom Armenia не уточняет сумму: это коммерческий вопрос.

По словам Барсегяна, подключение будет осуществлено в селах Корнидзор и Араздеян, но для этого необходимо получить соответствующее разрешение от Службы национальной безопасности Армении. Барсегян отметил, что азербайджанская сторона будет иметь доступ к кабелю со скоростью 100 гигабит в секунду.

В интервью «Радио Свобода» заместитель директора Telecom Armenia пояснил, что транзит в Нахчыван будет осуществляться следующим образом: «Кабель не входит в Армению, а проходит через границу, как и с Грузией, Турцией и Ираном... Каждый привозит свой кабель, кабель прокладывается прямо на границе, и он идет из пункта А в пункт Б».

По сути, это соглашение, составленное в соответствии с логикой TRIPP, говорит Барсегян. Хотя оно и не является прямой частью проекта TRIPP.

Следует отметить, что вдоль «Маршрута Трампа», помимо 43-километровой железной дороги, планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптико-волоконных кабелей, высоковольтных линий электропередачи и другой транспортной инфраструктуры.