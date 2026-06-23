Армения слезает с грузинской иглы…

Как уже сообщалось, AzerTelecom и Telecom Armenia подписали двусторонние соглашения об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана.
В пресс-релизе, выпущенном азербайджанской стороной, говорится, что такие соглашения направлены на диверсификацию маршрутов связи в регионе, дальнейшее повышение надежности телекоммуникационных сетей и развитие сотрудничества в области телекоммуникаций.
Это означает начало прямого сотрудничества между Азербайджаном и Арменией в области телекоммуникаций и соответствует духу договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе прошлого года по проекту TRIPP.
Заместитель директора Telecom Armenia Арам Барсегян сообщил журналистам, что Баку сможет обеспечить интернет-связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном, используя армянскую инфраструктуру. При этом азербайджанская сторона заплатит армянской компании за эту услугу, но Telecom Armenia не уточняет сумму: это коммерческий вопрос.
По словам Барсегяна, подключение будет осуществлено в селах Корнидзор и Араздеян, но для этого необходимо получить соответствующее разрешение от Службы национальной безопасности Армении. Барсегян отметил, что азербайджанская сторона будет иметь доступ к кабелю со скоростью 100 гигабит в секунду.
В интервью «Радио Свобода» заместитель директора Telecom Armenia пояснил, что транзит в Нахчыван будет осуществляться следующим образом: «Кабель не входит в Армению, а проходит через границу, как и с Грузией, Турцией и Ираном... Каждый привозит свой кабель, кабель прокладывается прямо на границе, и он идет из пункта А в пункт Б».
По сути, это соглашение, составленное в соответствии с логикой TRIPP, говорит Барсегян. Хотя оно и не является прямой частью проекта TRIPP.
Следует отметить, что вдоль «Маршрута Трампа», помимо 43-километровой железной дороги, планируется прокладка нефте- и газопроводов, оптико-волоконных кабелей, высоковольтных линий электропередачи и другой транспортной инфраструктуры.
Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян указал на вероятность формирования инфраструктурной взаимозависимости после соглашения между Telecom Armenia и AzerTelecom. По его словам, в настоящее время между Арменией и Азербайджаном действует только железнодорожный транзит. «В этом плане возникает определенная взаимозависимость. Например, через Азербайджан в Армению поступают товары из России. С учетом периодических заторов на КПП «Верхний Ларс», ситуации с поставками топлива и других региональных факторов зависимость по отдельным направлениям может возрасти», — отметил Мартиросян.
По словам эксперта, в случае интернет-трафика ситуация иная, поскольку этот транзитный маршрут позволяет Баку установить интернет-связь с Нахчываном через Армению. В свою очередь, Армения получает альтернативный маршрут интернет-трафика через Азербайджан.
В настоящее время интернет-трафик Армении осуществляется через Грузию.
Мартиросян подчеркнул, что соглашение выгодно обеим сторонам. По его словам, соглашение создает дополнительный резервный канал связи для Армении. «Если, условно говоря, в Грузии какая-нибудь старушка снова оборвет кабель, часть трафика можно будет быстро перенаправить по альтернативному маршруту», — сказал Мартиросян.
Напомним, в марте 2011 года 75-летняя жительница Грузии случайно оставила без интернета всю Армению. Пенсионерка из села Ксани (недалеко от Тбилиси) копала землю в поисках меди для сдачи в металлолом. Лопатой она повредила крупный оптоволоконный кабель, который обеспечивал связью большую часть Грузии и Армении. Из-за этого инцидента Армения потеряла около 90% своего интернет-трафика на несколько часов.