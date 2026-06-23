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NEQSOL Holding подписал соглашение о разработке критических минералов в Узбекистане

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16:07 393

NEQSOL Holding подписал с Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную разработку критических минералов в Узбекистане, включая такие стратегические виды сырья, как титан.

Соглашение было подписано председателем Управленческого совета NEQSOL Holding Юсифом Джаббаровым на официальной церемонии подписания двусторонних документов между Азербайджаном и Узбекистаном, состоявшейся в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума (TIIF 2026) при участии премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова.

В рамках форума Юсиф Джаббаров также принял участие в составе азербайджанской делегации во встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, а также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Соглашение о сотрудничестве создаст возможности для разработки критических минералов, имеющих стратегическое значение для таких отраслей, как аэрокосмическая, химическая и высокотехнологичная промышленность, а также будет способствовать ответственному управлению ресурсами и формированию более устойчивых цепочек поставок.

«Значение критических минералов для промышленности, технологического развития и устойчивого роста продолжает возрастать. Это соглашение отражает наше общее стремление ответственно развивать данное направление и укреплять сотрудничество с нашими партнерами в Узбекистане. Мы нацелены на то, чтобы это сотрудничество принесло практические результаты», – отметил председатель Управленческого совета NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Соглашение формирует основу для развития практического сотрудничества между сторонами в сфере освоения перспективных ресурсов критического минерального сырья. Основное внимание будет уделено определению приоритетных возможностей, применению современных технологий и международных стандартов, а также реализации проектов, обеспечивающих долгосрочную промышленную ценность и взаимную выгоду.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, строительства и добывающей промышленности.

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