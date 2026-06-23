Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о «воздушном минном поле»

По словам четырех источников, американский пилот истребителя, спасенный спецназом после того, как его самолет был сбит над Ираном в апреле, описал шокирующее зрелище перед катапультированием: несколько иранских беспилотников зависли в воздухе, двигаясь как единое целое, в формации, напоминающей медузу, пишет CNN.

Американский летчик, которого сбили во время войны в Иране, рассказал, что теперь дроны умеют летать таким образом, что создают «воздушное минное поле».

Ранее об этом не сообщалось, но пилот F-15 поделился этой информацией с сотрудниками разведки во время брифинга после инцидента. Это немедленно вызвало бурю споров в разведывательном сообществе США, которая до сих пор не разрешена.

Если летчик действительно видел то, что описывал — синхронно движущийся рой беспилотников, — это стало бы тревожным шагом вперед в развитии дронов, а конкретно иранских «шахедов».

«Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги. Настоящая инопланетная фигня», — сообщил CNN один из источников, знакомых с показаниями пилота.

Сам летчик описал увиденное, как «минное поле из дронов».

Хотя точная причина, почему F-15 потерпел крушение, все еще расследуется, первоначальные сообщения указывали на то, что возможно, формирование беспилотников каким-то образом позволило Ирану сбить американский самолет.