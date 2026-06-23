Важные обсуждения Турции и Армении

Турция и Армения обсудили восстановление моста Ани. Об этом написал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в соцсети X.

Министр сообщил, что провел встречу с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном, в ходе которой стороны обсудили вопросы восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения между двумя странами.

По словам Уралоглу, в этом контексте стороны, наряду с запуском ремонтно-восстановительных работ в Турции, обсудили ход подготовительных процессов в Армении, включая проведение тендерных процедур.

Министры также затронули вопрос восстановления моста Ани, обменявшись мнениями о шагах, необходимых для возрождения этого важного следа общей истории.