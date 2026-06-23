Израиль доставил в Иран десятки тысяч Starlink

По его словам, Израиль контрабандой доставил в Иран интернет-приемники Starlink, чтобы помочь антиправительственным протестующим. Однако Беннет добавил, что правительство Биньямина Нетаньяху не смогло довести эти планы до конца.

Израиль контрабандой доставил в Иран десятки тысяч систем Starlink. Об этом сообщил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, пишет İran İnternational.

Беннет сообщил, что он инициировал «процесс приобретения и контрабанды в Иран десятков тысяч приемников Starlink, которые обеспечили бы непрерывную работу интернета и социальных сетей». Эти устройства должны были дать протестующим возможность координировать свои действия и в конечном итоге свергнуть иранское правительство, добавил бывший израильский премьер.

«К сожалению, нынешнее некомпетентное израильское правительство перестало этим заниматься. И когда начались протесты, этой инфраструктуры уже не было», — сказал Беннет.