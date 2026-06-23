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Специальный кредит для военнослужащих от Birbank: ежемесячный платеж от 300 манатов за каждые 10 000 манатов кредита

17:21 313

Первый цифровой банк страны Birbank в честь 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана запускает специальное предложение для военнослужащих, которое поможет сделать кредитование еще более доступным и комфортным. До 31 июля военнослужащие, оформившие онлайн кредит наличными в банке, смогут воспользоваться выгодными условиями с ежемесячным платежом от 300 манатов за каждые 10 000 манатов суммы кредита.

Предложение распространяется на кредиты, оформленные через мобильное приложение Birbank и чат Birbank. Воспользоваться акцией также могут военнослужащие, которые переведут действующий кредит из другого банка в Kapital Bank.

Подробная информация доступна по ссылке.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 52 отделений. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Birbank вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях. 

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