Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона

C наступлением летнего сезона традиционно становится больше автомобильных пробок на дорогах, ведущих к пляжам Абшерона. Среди наиболее проблематичных - ситуация на дороге в одни из самых близких к Баку пляжей Новханы и Пиршаги. В выходные дни заторы образуются от поселка Бинагади и аж до новханинского круга. На этом маршруте используются какие-то изжившие свой век малогабаритные Daewoo без кондиционеров и скрипящим салоном. В летнюю жару застрявший в пробке такой автобус превращается в настоящую душегубку.

Понятно, что большинство предпочитают добираться до пляжей в этом направлении на личных автомобилях или такси, что сильно увеличивает трафик на дорогах и приводит к появлению заторов. Известно, что национальная стратегия борьбы с заторами направлена на создание условий, при которых людям будет выгодно добираться до пункта назначения на общественном транспорте, а не на личном автомобиле. Но картина на дорогах в Новханы и Пиршаги повторяется из года в год. Днем пробки на пляжи и дачи, вечером пробки обратно в город. Известный эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев в беседе с haqqin.az предложил кардинально и эффективно решить проблему пассажирских перевозок на абшеронские пляжи и дачи комплексным использованием автобусов и пригородных электричек. «У нас функционирует электричка по маршруту Баку – Сабунчи – Пиршаги – Новханы – Сумгаит. Этот маршрут пролегает через три населенных пункта: Пиршаги, Джорат и Новханы, которые имеют свои пляжи. Электричка выезжает с бакинского железнодорожного вокзала, проезжает поселок Кешля, станцию метро «Кёроглу», поселки Бакиханова, Сабунчи и уже через кольцевую дорогу в Сумгаит. Это один из удобных способов сделать более интенсивным движение поездов. Дело в том, что поезда выезжают через каждый час, в дневное время случаются зазоры из-за грузового трафика. Остановки поездов в этих трех поселках находятся на небольшом расстоянии от пляжной зоны. В принципе, от железнодорожной станции до пляжей при желании можно добраться пешком за 15 минут, или же транспортники могут организовать автобусы от железной дороги до пляжей», – сказал Агамирзоев. По словам эксперта, другой вариант решения проблемы перевозок в пляжный сезон — замена малогабаритных автобусов на крупногабаритные: «Дело в том, что понятие «пригород» постепенно уходит в прошлое. Некогда считавшимися пригородными поселки практически слились с Баку. Каждый день масса людей, проживающих у моря в Новханы, Пиршаги, едут на работу в Баку. Поэтому настало время решать проблему по мультимодальным перевозкам. Этому благоприятствует решение о переходе на брутто-контракты в пассажирских перевозках в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, направленной на решение проблемы загруженности дорог и улучшение городской мобильности.