Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона

C наступлением летнего сезона традиционно становится больше автомобильных пробок на дорогах, ведущих к пляжам Абшерона. Среди наиболее проблематичных - ситуация на дороге в одни из самых близких к Баку пляжей Новханы и Пиршаги.
В выходные дни заторы образуются от поселка Бинагади и аж до новханинского круга. На этом маршруте используются какие-то изжившие свой век малогабаритные Daewoo без кондиционеров и скрипящим салоном. В летнюю жару застрявший в пробке такой автобус превращается в настоящую душегубку.
Понятно, что большинство предпочитают добираться до пляжей в этом направлении на личных автомобилях или такси, что сильно увеличивает трафик на дорогах и приводит к появлению заторов.
Известно, что национальная стратегия борьбы с заторами направлена на создание условий, при которых людям будет выгодно добираться до пункта назначения на общественном транспорте, а не на личном автомобиле. Но картина на дорогах в Новханы и Пиршаги повторяется из года в год. Днем пробки на пляжи и дачи, вечером пробки обратно в город.
Известный эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев в беседе с haqqin.az предложил кардинально и эффективно решить проблему пассажирских перевозок на абшеронские пляжи и дачи комплексным использованием автобусов и пригородных электричек.
«У нас функционирует электричка по маршруту Баку – Сабунчи – Пиршаги – Новханы – Сумгаит. Этот маршрут пролегает через три населенных пункта: Пиршаги, Джорат и Новханы, которые имеют свои пляжи. Электричка выезжает с бакинского железнодорожного вокзала, проезжает поселок Кешля, станцию метро «Кёроглу», поселки Бакиханова, Сабунчи и уже через кольцевую дорогу в Сумгаит. Это один из удобных способов сделать более интенсивным движение поездов. Дело в том, что поезда выезжают через каждый час, в дневное время случаются зазоры из-за грузового трафика. Остановки поездов в этих трех поселках находятся на небольшом расстоянии от пляжной зоны. В принципе, от железнодорожной станции до пляжей при желании можно добраться пешком за 15 минут, или же транспортники могут организовать автобусы от железной дороги до пляжей», – сказал Агамирзоев.
По словам эксперта, другой вариант решения проблемы перевозок в пляжный сезон — замена малогабаритных автобусов на крупногабаритные: «Дело в том, что понятие «пригород» постепенно уходит в прошлое. Некогда считавшимися пригородными поселки практически слились с Баку. Каждый день масса людей, проживающих у моря в Новханы, Пиршаги, едут на работу в Баку. Поэтому настало время решать проблему по мультимодальным перевозкам. Этому благоприятствует решение о переходе на брутто-контракты в пассажирских перевозках в рамках Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, направленной на решение проблемы загруженности дорог и улучшение городской мобильности.
Вопрос мультимодальных перевозок следует решить в комбинации железных и автомобильных дорог. И по новым правилам железнодорожные станции должны быть мультимодальными. Они должны обеспечить прямой доступ к автобусам из железнодорожных станций и обратно на автобусах к ж/д станциям. Просто процесс реализации этого проекта следует ускорить».
Кроме увеличения частоты перевозок в летний сезон следует увеличить и вместимость поездов, предлагает эксперт.
«Сейчас на маршруте по этим поселкам едут двухэтажные поезда, которые рассчитаны на региональные пассажирские перевозки. Они вмещают около 500 пассажиров. Было бы целесообразно пустить на эти маршруты метросоставы, вагоны, используемые в метро. У них в три раза больше вместимость – 1500 пассажиров за счет меньшего количества сидений и большего числа стоячих мест. В выходные дни, когда резко увеличивается число направляющихся к морю людей, можно добавить дополнительный подвижной состав, что облегчит жизнь бакинцев и жителей Абшерона», – говорит Агамирзоев.
Другим важным решением, считает эксперт, может стать пролонгация маршрута автобусов, следующих из Баку в поселки Абшерона, до пляжной зоны: «Это позволит людям, не прибегая к пересадкам, добираться непосредственно до места отдыха, что значительно сократит время в пути и повысит комфорт поездки. Однако для этого потребуется пересмотр существующих маршрутов и создание новых остановок, а также обеспечение достаточного количества автобусов, способных справиться с возросшим пассажиропотоком. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность создания выделенных полос для общественного транспорта на наиболее загруженных участках дорог, ведущих к пляжам. Это позволит автобусам двигаться быстрее, не застревая в пробках, и сделает общественный транспорт более привлекательным для пассажиров. Таким образом, увеличение частоты движения, использование более вместительных автобусов и выделенные полосы могут значительно решить проблему дорожных заторов».
Не менее важно, говорит Агамирзоев, информировать население о существующих альтернативах личному автомобилю: «К примеру, можно разработать удобные мобильные приложения, отображающие расписание общественного транспорта, оптимальные маршруты электричек и автобусов, что поможет пересадить горожан на общественный транспорт и снизить нагрузку на дорожную сеть. Системный подход, включающий развитие всех видов общественного транспорта, улучшение транспортной инфраструктуры и информационная работа позволят эффективно решить проблему пробок на дорогах, ведущих к абшеронским пляжам».