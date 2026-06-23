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Мелони торопится объявить о проведении всеобщих выборов

17:42 485

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность проведения следующих всеобщих выборов в Италии уже в апреле – за несколько месяцев до установленного законом срока, который истекает в конце 2027 года. Об этом стало известно агентству Bloomberg из источников.

Мелони опасается, что чем дольше она будет ждать, тем больше может снизиться ее рейтинг, отметили источники, высказавшиеся на условиях анонимности.

Она также обеспокоена тем, что в случае проведения выборов в более поздний срок у будущего правительства останется мало времени на принятие нового бюджета, который должен быть утвержден до конца года.

По словам источников, Мелони поделилась этой идеей – одной из нескольких возможных – с аппаратом президента Серджо Маттареллы, который курирует вопросы о роспуске парламента и назначении новых выборов. 

Мелони находится под давлением с марта, когда она проиграла референдум по реформе судебной системы, что привело к ряду отставок в правительстве.

С тех пор ультраправая партия Futuro Nazionale набирает популярность в опросах и обвиняет премьер-министра в том, что она придерживается слишком центристской позиции.

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