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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Иран и Оман ведут переговоры по Ормузу

17:51 242

Иран и Оман договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения будущего режима судоходства в Ормузский пролив, включая перечень предоставляемых услуг и возможные сборы за их использование. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Маскате.

В документе страны подчеркнули свои суверенные права над территориальными водами пролива и заявили о намерении выработать согласованный механизм его дальнейшего администрирования в соответствии с международными нормами.

Переговоры прошли с участием главы МИД Ирана Аббас Аракчи, спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа и султана Омана Хайсама бин Тарика.

Примечательно, что еще накануне министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о приверженности сторон принципу «безвозмездного и безопасного прохода» через пролив. До начала войны в регионе никакие сборы за транзит через Ормузский пролив не взимались.

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