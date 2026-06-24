Лилипуты вяжут ядерного Гулливера. А их собственный плот трещит по швам…

Пытаясь снять российское давление на фронте, украинский лидер грозит вторгнуться в Беларусь. Это выглядит блефом и вряд ли сработает. Более эффективным шагом может оказаться решение «евротройки» и ее союзников повысить градус противостояния с РФ на севере континента. Например, на днях Финляндия сняла ограничения по ядерному оружию, а чуть ранее командующий ВВС ФРГ заявил о готовности нанести удары по районам базирования российских ядерных сил стратегического назначения на севере. Это создает угрозу расширения российско-украинской войны с применением ядерного оружия.

Макрон дестабилизирует даже Северную Европу В минувшую среду парламент Финляндии отменил запрет на ввоз в страну ядерного оружия. Это позволит не столько воспользоваться атомным арсеналом НАТО (тоесть США), сколько присоединиться к инициативе президента Франции Макрона по «европейскому ядерному сдерживанию». Планируется, что Хельсинки сделает это уже осенью. Иными словами, вступит в организуемый Макроном ядерный кооператив, в рамках которого тот хочет укрепить сомнительную по качеству ядерную дубинку Франции, предложив поделиться ею с европейскими странами — за соответствующие финансовые вливания в дорогостоящий французский ядерный щит (например, по линии ЕС). Макрон, впрочем, имеет и личный интерес в продвижении таких инициатив — он рассчитывает после ухода с поста президента обосноваться в Брюсселе и руководить ЕС. Это одна сторона вопроса, способная реконфигурировать Европу и обострить ее внутренние противоречия. Есть и вторая — бьющая по глобальным стратегическим раскладам. Присоединение европейских стран к инициативе Парижа рассматривают прежде всего как попытку заменить американский «ядерный зонтик» на фоне споров с президентом США. Но уместнее обратить внимание на то, что фактически имеет место попытка либеральной евротройки (Франции, ФРГ и Англии) выстроить новую стратегическую ось для противостояния с Россией. Развернув ее в очень опасном направлении. Посудите сами, на данный момент к макроновскому проекту присоединились прежде всего страны, расположенные в северной части континента. Это создает уникальные возможности для двух рискованных шагов в отношении РФ. В первую очередь, связанная с атомной инициативой евротройка и ее союзники ориентированы на блокаду россиян на Балтике. Они не первый год экспериментируют в этом направлении. Это включает в себя ограничение движения из российских портов Петербурга и окрестностей в Мировой океан. Данный выход РФ к морю имеет особое значение, поскольку в европейской части РФ есть лишь «три двери в мир» - через Балтийское, Черное и Баренцево моря. На фоне нарастающей войны на Черном море и жалкой инфраструктуры на Баренцевом Балтика становится главными вратами России, а ставка российских властей на нее — верхом стратегического абсурда. Ведь они и сейчас охотнее строят портовую инфраструктуру на мелководье простреливаемой насквозь Ленобласти в прочно запертой датскими проливами Балтике вместо более защищенного глубоководного Мурманска на открытом Баренцевом море. Двойной удар по России Но евротройка и примкнувшие к ней северные страны вынашивают гораздо более амбициозные планы. Вдобавок к Балтике, они не скрывают намерений надавить на РФ и севернее, на Баренцевом море. А это не только самый надежный (хотя и заброшенный) маршрут экспорта-импорта. Это и единственный район дислокации российского флота в европейской части РФ, из которого он может свободно оперировать (в Черном море он занят самозащитой, а на Балтике его движения видны оппонентам в анфас и в профиль). Но главное — военное давление евротройки и ее партнеров по коалиции нацелено на ключевой район базирования российского ядерного оружия — «ядерной триады». И это не спекулятивные умозаключения. Представители новой коалиции обозначают такие намерения, регулярно бросая в своих интервью фразы о Кольском полуострове. При этом эти заявления делаются в инициативном порядке, а не как реакция на действия Москвы. Еще в феврале командующий норвежской армией Эйрик Кристофферсен признавал, что серьезных выпадов с российской стороны в регионе не отмечается. По его словам, инциденты на границе со стороны той же российской авиации обычно связаны с ошибками пилотирования или последствиями глушения спутниковых систем. Нет проблем и с разбором инцидентов, и с рабочими контактами. Вдобавок, он не видит захватнических планов со стороны РФ в отношении Норвегии, хотя «мы не исключаем захвата территорий Россией в рамках их планов защиты своего ядерного потенциала», указывая, что важные компоненты всей ядерной триады РФ расположены у самой границы Норвегии на Кольском полуострове. Недавно министр обороны Норвегии Торе Сандвик повторил этот тезис, уточнив, что Россия усилила военную активность в арктическом регионе в целом, и в проливе между северным побережьем Норвегии и архипелагом Шпицберген, в частности. Тем самым она, по его словам, хочет создать «оборонительный периметр», защищающий Кольский полуостров, где находится значительная часть стратегических ядерных сил России, а также обеспечить свободный доступ своего флота в Атлантику. Отсюда следует активизация военных усилий со стороны Норвегии и союзников, включая присоединение норвежцев к атомной инициативе.

Однако нетрудно заметить, что речь идет о гипотетических возможностях, а не о реальной опасности со стороны РФ. Тем интереснее, что новая коалиция так акцентирует внимание на своих планах подергать российского тигра за ядерные усы на севере. И это неспроста — евронатовцы полны уверенности, что на данный момент соотношение сил в этом районе в их пользу. Как недавно заверил датский генерал-майор Брайан Ниссен, командующий НАТО в странах Балтии и Польше: «Пока Россия вовлечена в события в Украине, реальная серьезная военная угроза, к которой мы готовимся, невелика. Но ситуация может очень быстро измениться в случае прекращения огня в Украине». А министр обороны Норвегии Сандвик заявил, что, хоть российские военные и активизировались на севере в воздухе и под водой, но «их неядерные силы в окрестностях Арктики и у границ Норвегии ослабли». Европейцы в поисках солдат и оружия Тем не менее угрозы Кольскому полуострову, подкрепляемые демонстративной подготовкой новой коалиции к размещению ядерного оружия в прилегающих странах ЕС-НАТО выглядят сомнительно в военном отношении. То же анонсированное увеличение британского контингента в регионе с тысячи до двух тысяч штыков, прямо скажем, не впечатляет. Еще более сомнительным выглядит демонстративное размахивание французским ядерным оружием. Это — стратегический симулякр. У Франции нет серьезного ядерного арсенала, нет и самой триады. Есть четыре подлодки с ракетами-носителями, а сейчас Макрон хочет за счет европейских стран выстроить наземный компонент. Это прожекты, а в унылой реальности у Парижа даже ядерных зарядов в обрез (менее 300). Учитывая ограниченное количество подлодок, де-факто на вооружении их даже меньше: в лучшем случае менее чем треть от этого числа. В такой раскладке угрозы ключевому российскому району дислокации стратегических ядерных сил выглядят как провокация, а не веский ультиматум. Но затея евротройки сомнительна не только по этой причине. Уже сейчас у европейского сегмента НАТО не хватает материальных ресурсов для снабжения Украины, и европейцы панически боятся вывода американских войск с континента, поскольку у них нет своих солдат. Как они собираются развернуть новые силы на Балтике и севернее ее? Ведь и без того скудные материальные и людские ресурсы надо будет растянуть на новые гигантские пространства. Причем, если на Балтике уже хотя бы есть силы, которые надо укрепить, то севернее ее войск и военных объектов мало — это результат и суровости климата, и долговременной негласной договоренности Запада (точнее, США) и Москвы о гарантиях для российских ядерных сил в рамках взаимного глобального сдерживания. Об этой главной проблеме с давлением новой европейской коалиции на РФ на севере проговорился и норвежский министр обороны. Говоря об активизации операций против России, он объявил: «Мы покажем, что НАТО не перенапряглось (stretched)». Кроме военного перенапряжения сил, есть и проблема с перенапряжением сил политических. Лидеры стран евротройки, строящие военные планы глобального размаха, еле держатся у власти. Британский премьер Стармер уже сменен на бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнема, позиции германского канцлера ничуть не прочнее, а Макрон досиживает последние месяцы. И дело даже не в личностях — все эти три евролиберальных режима отступают перед натиском новых оппозиционных сил. Это касается даже самого стабильного из них — британского. Премьер-министры в нем сейчас меняются с беспрецедентной для всей истории Англии быстротой, а двухпартийная система, на которой страна стояла последнее столетия, распалась. В этой ситуации говорить о способности евротройки к последовательным стратегическим шагам сложно — что не уменьшает вероятности авантюрных действий. Терять этим джентльменам нечего. Бунт на корабле ЕС Стремление новой коалиции играть в такие опасные игры уже загнало ее участников в очень непростые рамки. Им приходится оперировать вне НАТО и вне ЕС, изобретая импровизированные схемы, которые дальше рвут сложившиеся структуры коллективного Запада. Через НАТО ничего сделать они не могут, потому что США от зажигательных инициатив евролиберальных партнеров в отношении стратегического ядерного оружия дистанцируются. Но и через ЕС евротройка ничего предпринять не может. Дело в том, что, хотя евросоюзовская верхушка без умолку говорит в последние месяцы о военном строительстве, но многие члены ЕС не разделяют энтузиазма в отношении войны с РФ. Это показали любопытные события в евросоюзовских кругах в минувший четверг. Все началось с того, что накануне стало известно о налаживании офисом председателя Евросовета Антониу Кошты контактов с Кремлем. По просьбе президента Украины. За это на Кошту обрушились президент Франции и канцлер ФРГ. Они сказали, что сейчас не время говорить с Москвой. А когда время настанет — то этим займется «евротройка» — Франция, Германия и Великобритания, а не представитель ЕС. Сначала эти тирады прозвучали в кулуарах, а затем были переозвучены на ужине в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Евротройку поддержали союзники из числа восточноевропейских стран, к которым присоединились Дания и Нидерланды. Но и за Кошту нашлось кому вступиться. Это рискнула сделать даже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая объявила о необходимости вернуться к переговорам с Россией по Украине. Против евротройки выступили и страны, которые проигнорировать не получится, — это платежеспособные и влиятельные государства. Например, Бельгия. Ее премьер Барт де Вевер объявил после ужина, что глава Евросовета — «единственный, кто может представлять нас, и мы должны отправить его в Москву». Порвать ЕС и НАТО ради войны с Россией Противоречия относительно продолжения войны с РФ на новом уровне раздирают коллективный Запад даже внутри самых стабильных его структур — НАТО и ЕС. А потому сторонники наращивания конфронтации с Россией внутри ЕС-НАТО начали выстраивать свои альянсы для решения данной проблемы. К примеру, в Варшаве еще в начале года начали проговаривать необходимость политики сепаратизма внутри НАТО — через подписание с избранными странами соглашений о безопасности, дублирующих механизмы НАТО. Разумеется, все объясняется сугубо благими целями. Это не на случай распада НАТО, говорят они, «мы усиливаем НАТО изнутри, берем на себя больше ответственности за безопасность в Европе. Именно этого хочет от нас президент Дональд Трамп». Название политике сепаратизма избрано соответствующее - «НАТО внутри НАТО». В итоге Польша подписала соглашения о военном сотрудничестве с Францией и Великобританией — «на всякий случай». Но своей политикой сепаратизма страны евротройки и их союзники не решили проблем НАТО и ЕС, а лишь запустили с горы снежный ком противоречий. Он катится, обрастая новыми спорами. Это стало понятно на этой неделе по одному весьма примечательному дипломатическому конфузу. Объединенные в своем порыве проучить Россию, Польша и Германия задумали подписать обновленное соглашение о военном сотрудничестве. Оно должно было стать аналогом соглашений, ранее подписанных Варшавой с двумя другими членами евротройки. Подписание документа на высшем уровне — премьером Польши и канцлером Германии — анонсировалось за несколько месяцев. Ожидалось, что оно будет оговаривать кардинально новые шаги в сотрудничестве.