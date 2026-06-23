Кыргызстан и Узбекистан обменялись территориями

Кыргызстан и Узбекистан обменялись приграничными территориями по проекту демаркации границ, сообщил пресс-секретарь кыргызского президента Аскат Алагозов в Facebook.

Узбекистан передал Кыргызстану два села — Чонгара и Таш-Тобо, где живут этнические кыргызы. Кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки. По словам Алагозова, в селах проживают около 2,5 тыс. человек. В населенных пунктах начнется регистрация местных жителей, чтобы они смогли получить гражданство Кыргызстана.

Кроме того, для строительства дороги от села Сай до села Таян страны обменялись равноценными земельными участками общей площадью 236 га, сообщил Алагозов. Благодаря проекту жители Баткенской области смогут добираться из Айдаркена в Баткен значительно быстрее — путь сократится с 255 км до 55 км.

Кроме того, Кыргызстан предложил Казахстану обменяться территориями, чтобы построить дорогу в районе города Токмок. Пресс-секретарь кыргызского президента отметил, что проект необходим для строительства платной автомагистрали протяженностью около 150 км — от улицы Алматинской до города Кемин.