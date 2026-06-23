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Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном

18:19 275

Армения рассчитывает, что к 2030 году будут открыты границы и транспортные коммуникации с Турцией и Азербайджаном, это позволит превратить Южный Кавказ в ключевое связующее звено между Европой и Центральной Азией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, открытие коммуникаций может произойти и раньше, поскольку Ереван продолжает работу над региональными транспортными проектами и видит признаки большей открытости со стороны соседних стран.

«Наше видение заключается в том, что к 2030 году у нас будут открытые коммуникации и открытые границы с двумя нашими соседями, с которыми, к сожалению, границы до сих пор закрыты — Турцией и Азербайджаном», — сказал Костанян.

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