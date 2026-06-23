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Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России

18:40 1352

Президент России Владимир Путин после массированной атаки на Москву и пожара на НПЗ в Капотне 18 июня прокомментировал на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле удары украинских дронов.

По словам Путина, которые приводят российские СМИ, российские войска продвигаются на всей линии фронта. Атаки дронов на Россию он назвал попыткой отвлечь внимание от продвижения российских военных и посеять сомнения в российском обществе: «Эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре — для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники… Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте — они как бы за скобки выносят. Но там же их долбят ребята каждый день. Каждый божий день долбят», — сказал Путин.

Позже на онлайн-совещании с правительством президент РФ заявил, что «мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят».

12 июня президент РФ также заявлял, что Украина увеличивает использование БПЛА самолетного типа для атак на Россию с целью нанести ущерб российской экономике и «внести раскол в общество». «Ничего не получится», — отметил Путин.

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