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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Президент Ливана — Израилю: Уйдите...

19:01 557

Ливан не примет никакого сценария урегулирования, если он не приведет к выводу войск Израиля с юга Ливана, заявил президент страны Джозеф Аун на встрече с консультативной группой по переговорам Ливана с Израилем при посредничестве США. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы ливанского государства в X.

По его словам, ливанские власти не примут никаких сценариев урегулирования, если они не будут предусматривать полный вывод израильских войск с юга страны и безоговорочное восстановление национального суверенитета Ливана над его южными территориями

«Наш единственный выбор — это национальный суверенитет, и наша единственная ставка — ливанское государство», — заявил он. 

По словам Ауна, пятый раунд переговоров с Израилем и США, который проходит в настоящее время в Вашингтоне, может стать решающим на пути «восстановления суверенитета Ливана» над своей территорией.

ЦАХАЛ вошел в Южный Ливан в начале марта этого года. С 14 апреля между Бейрутом и Тель-Авивом идет обсуждение мирного урегулирования. 21 июня глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор. По его словам, ВС оставят за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз».

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