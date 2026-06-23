USD 1.7000
EUR 1.9414
RUB 2.2998
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом

новость дополнена
19:05 1250

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле соглашений.

«Как уже не раз говорилось, Россия готова к мирным переговорам с Украиной — на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — сказал президент РФ.

Стамбульские договоренности были подготовлены весной 2022 года. По их итогам был выработан проект мирного договора, предусматривавший отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии в обмен на гарантии безопасности. Крым де-факто оставался российским, судьба захваченных частей Донбасса, как предусматривал документ, должна была решиться позже на переговорах Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов и вписала их в свою Конституцию.

В последний год Москва призывала Киев вести переговоры «на базе Анкориджа», имея в виду встречу Путина с Дональдом Трампом на Аляске. В Москве ту встречу трактовали как де-факто согласие США на то, что РФ получит целиком территории всех захваченных регионов — даже те их части, которые российская армия не контролирует.

Киев требует прекращения огня в качестве условия переговоров и исключает передачу Донбасса.

«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом новость дополнена
19:05 1251
Бензина нет: топливный кризис охватывает Россию
Бензина нет: топливный кризис охватывает Россию
19:25 705
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона Наши проблемы
17:37 2287
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
10:54 3299
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
18:40 1353
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
18:19 1547
Карабахский скакун для президента Туркменистана
Карабахский скакун для президента Туркменистана фото
18:03 1596
Фельдмаршал принимает план Массада. Саддама ведут к власти
Фельдмаршал принимает план Массада. Саддама ведут к власти Наш обзор
01:49 7903
Опять дожди
Опять дожди обновлено 17:28
17:28 3126
Важные обсуждения Турции и Армении
Важные обсуждения Турции и Армении
16:43 1683
В Крыму взрывы, пожары, нет света
В Крыму взрывы, пожары, нет света обновлено 16:35
16:35 6165

ЭТО ВАЖНО

«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом
«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом новость дополнена
19:05 1251
Бензина нет: топливный кризис охватывает Россию
Бензина нет: топливный кризис охватывает Россию
19:25 705
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона
Пляжный сезон открыл главную пробку Абшерона Наши проблемы
17:37 2287
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
10:54 3299
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
Путин об «огромном потоке» украинских дронов и попытке Киева «раскачать общество» в России
18:40 1353
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
Армения рассказала, когда рассчитывает на открытие границы с Азербайджаном
18:19 1547
Карабахский скакун для президента Туркменистана
Карабахский скакун для президента Туркменистана фото
18:03 1596
Фельдмаршал принимает план Массада. Саддама ведут к власти
Фельдмаршал принимает план Массада. Саддама ведут к власти Наш обзор
01:49 7903
Опять дожди
Опять дожди обновлено 17:28
17:28 3126
Важные обсуждения Турции и Армении
Важные обсуждения Турции и Армении
16:43 1683
В Крыму взрывы, пожары, нет света
В Крыму взрывы, пожары, нет света обновлено 16:35
16:35 6165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться