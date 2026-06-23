«На базе стамбульских договоренностей»: Москва готова к переговорам с Киевом

«Как уже не раз говорилось, Россия готова к мирным переговорам с Украиной — на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — сказал президент РФ.

Стамбульские договоренности были подготовлены весной 2022 года. По их итогам был выработан проект мирного договора, предусматривавший отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии в обмен на гарантии безопасности. Крым де-факто оставался российским, судьба захваченных частей Донбасса, как предусматривал документ, должна была решиться позже на переговорах Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов и вписала их в свою Конституцию.

В последний год Москва призывала Киев вести переговоры «на базе Анкориджа», имея в виду встречу Путина с Дональдом Трампом на Аляске. В Москве ту встречу трактовали как де-факто согласие США на то, что РФ получит целиком территории всех захваченных регионов — даже те их части, которые российская армия не контролирует.

Киев требует прекращения огня в качестве условия переговоров и исключает передачу Донбасса.