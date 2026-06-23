Брюссельская свадьба без азербайджанского жениха

Есть старый сюжет, над которым человечество смеется уже не одно столетие: невеста у алтаря, гости в сборе, а жених не явился. Нечто похожее произошло сегодня, 23 июня, в Брюсселе на запуске «Платформы связности», посвященной Срединному коридору. На месте оказались практически все, кроме страны, без участия которой проект лишен всякого смысла — Азербайджана. Правда, к удивлению Баку, на мероприятии был вывешен азербайджанский флаг… Чтобы у публики возникло ощущение, будто АР находится с организаторами в одной лодке.

Чтобы понять, отчего азербайджанская транспортная делегация так и не нашла времени в своем графике на это мероприятие, необходимо оглянуться не на дни, а на годы. Срединный коридор, в честь которого в Брюсселе устроили презентацию, вырос не из европейских грантов и не из брюссельских кабинетов — его продумывал и много лет за собственные деньги буквально по крупицам строил Азербайджан. Пока Европа, не выходя из зоны комфорта, возила грузы через Россию по северному маршруту и через Суэц, относясь к каспийскому направлению как к глухой периферии, Баку вкладывал. На Каспии появился единственный современный судостроительный завод, модернизировались порты, складывался четырехсторонний формат с Казахстаном, Грузией и Турцией, сводивший воедино таможенные процедуры и снимавший бюрократические барьеры на стыках границ. Все это делалось без единого евро из общего бюджета ЕС. Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс здесь особенно показательна. Ее Азербайджан прокладывал не просто без европейской поддержки, а вопреки прямому противодействию. Брюссель, верный своему не поддающемуся рациональному объяснению армяноцентричному взгляду, пытался затормозить проект на том основании, что рельсы идут в обход Армении. Международным финансовым институтам дали понять, что вкладываться в него не стоит. Они и не вложились. Железную дорогу Азербайджан все равно построил, включая и ее грузинский участок. Более того, реагируя на геоэкономические изменения, он ее существенно расширил: 2 июня 2026 года официально запустили модернизированный участок, и пропускная способность поднялась с одного миллиона тонн до пяти. И в этот узел Европа не внесла ни евроцента. Тем разительнее картина сегодняшнего дня, когда европейцы выходят к тем же картам и описывают коридор так, словно он с самого начала был их замыслом. Разворот Брюсселя к Южному Кавказу объясняется не столько запоздалым прозрением, сколько географией вынужденности. Северный путь через Россию закрылся вместе с войной. Южный, через Красное море, попал под обстрелы и перестал быть надежным. Еврокомиссар Марта Кос на презентациях этого и не скрывает: выводит карту с заторами в воздушном и сухопутном пространстве и разводит руками — прежние маршруты парализованы. И лишь упершись в этот тупик, европейские столицы вспомнили, что существует еще один маршрут, который выстраивался Азербайджаном без какой-либо европейской финансовой или политической поддержки. В признании безвыходности нет ничего постыдного; постыдным выглядит то, что следом за признанием идет не благодарность партнеру, а присвоение его труда. Четырехкратный рост грузопотока по Срединному коридору, которым в Брюсселе теперь гордятся, обеспечен азербайджанскими портами, азербайджанскими рельсами и азербайджанскими деньгами, а преподносится он как плод европейской инициативы.

И здесь мы подходим к сути, которую в Брюсселе предпочитают не проговаривать вслух. Отсутствие Азербайджана на запуске платформы — не случайно. Азербайджан не возражает против Европы как партнера. Но приглашение в проект вслепую, без понимания, что именно предлагается и на каких условиях, не кажется серьезной затеей. Вопрос о содержании становится особенно острым, стоит перейти от карт к цифрам. Брюссель оперирует двумя миллиардами евро по линии Global Gateway, обещанием сократить время в пути с 45 дней до 15, — но что достается, собственно, Азербайджану, стране, без которой весь хаб не работает, не сказано ничего конкретного. Контраст становится отчетливым на фоне нашего соседа. Едва в июне 2026 года армянский экспорт уперся в российские ограничения, как Урсула фон дер Ляйен без долгих согласований выделила Еревану 50 миллионов евро, и первый транш в 34 миллиона уже перечислен. И продукция армянского АПК уже пошла в Европу, о чем поспешила возвестить еврокомиссар Кос: «Первая символическая партия армянских абрикосов прибыла в Европейский союз… Мы продолжим работу по укреплению связей Армении с соседними странами и Европой. Это позволит армянским производителям диверсифицировать экспорт и вывести больше своей высококачественной продукции на новые рынки».

Та же глава Еврокомиссии фон дер Ляйен в июне назвала Армению «стратегическим хабом, соединяющим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию», и приветствовала как «прекрасный шаг вперед» открытие железной дороги через Грузию и Турцию — той самой дороги, которую инициировал и построил Азербайджан и которую Брюссель некогда стремился похоронить. То есть Европа раздает Армении комплименты за чужие рельсы, одновременно пытаясь нахрапом залезть в чужой проект, пытаясь не замечать географических реалий региона. В этой связи нельзя не вспомнить выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на международном форуме «К новому миропорядку», состоявшемся в апреле 2025 года в Университете ADA. Именно тогда глава государства прямо указал на тот самый, мягко говоря, несправедливый подход, который Брюссель продолжает демонстрировать и сегодня.