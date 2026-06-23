Бензина нет: топливный кризис охватывает Россию

На минувшей неделе Тюменский НПЗ, расположенный примерно в 2000 км от границы с Украиной, атаковали беспилотники, писал ранее Моор. О повреждениях завода власти региона не сообщали.

Теперь бензин будут продавать не более 40 литров на машину, дизеля — до 80 литров в населенных пунктах и до 200 — на трассах. Отпуск топлива в канистры запрещен. По словам Моора, ограничения призваны не допустить ажиотажного спроса, который может привести к перебоям с поставками топлива.

На заправках «Газпромнефти» в Тюменской области введены ограничения на продажу топлива, об этом сообщил губернатор российского региона Александр Моор.

Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива ввели и в главном нефтедобывающем регионе РФ — Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил во вторник, 23 июня, проект «Говорит НеМосква». По словам читателей издания, автозаправочные станции «Газпромнефти» начали отпускать в одни руки не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива. При этом залить топливо можно только в бак транспортного средства и по предоплате. Как рассказали сотрудницы АЗС, ограничения были введены в ночь на 23 июня. «Мы нефтью залиты по уши, скважины останавливают, девать нефть некуда, а бензина нет», — прокомментировал ситуацию житель города Радужного в ХМАО.

Аналогичные ограничения ввели в городе нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. «Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива со стрежевских заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях», — пояснил мэр города Валерий Дениченко.

Власти Новосибирской области объявили о введении лимитов на продажу топлива, сообщил глава региона Андрей Травников 23 июня. По его словам, решение принято по аналогии с соседними регионами «для недопущения спекулятивного спроса». Каким будет лимит — власти и АЗС решат в течение дня.

В Саратовской области с 23 июня на одну машину установлен лимит в 30 литров бензина, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Также о лимитах заявили власти Пензенской области. По решению оперативного штаба заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива — до 200 литров.

За прошедшие сутки ограничения были установлены еще в нескольких регионах России. Так, власти Воронежской области объявили, что с 23 июня вводят лимит на покупку топлива на АЗС «Лукойла»: в бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля; на трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизельного топлива.

Глава Владимирской области Александр Андреев призвал жителей сократить поездки на автомобилях и покупать топливо только в необходимых случаях. По его словам, у ряда АЗС возникли логистические проблемы, после чего ситуацию ухудшил повышенный спрос со стороны населения.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал сформировать «неприкосновенный запас топлива» на фоне дефицита.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 22 июня заявил, что на «отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание».

Глава Омской области Виталий Хоценко назвал конкретные лимиты, которые будут действовать в регионе: в городе — не более 40 литров на машину, дизельного топлива — до 80 литров, на трассе - 40 литров по бензину, 200 литров - по дизелю.

В Красноярском крае 23 июня на АЗС «Газпромнефти» установлен лимит 40 литров бензина в один бак.

На территории аннексированного Крыма продажа бензина 21 июня была полностью остановлена после атаки на портовый логистический узел в Керченском проливе.

Во многих российских регионах и на захваченных РФ территориях Украины в июне началась нехватка бензина из-за атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Reuters, ссылаясь на неназванные источники в отрасли, утверждает, что удары украинских дронов привели к остановке крупных НПЗ в центральной части России.