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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Новые санкции против Кубы

19:43 153

Министерство финансов США ввело новые санкции против физлиц и компаний, связанных с Кубой, следует из уведомления на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства.

Под ограничения попала супруга Алехандро Кастро Эспина — сына Рауля Кастро, руководителя Совета нацбезопасности Кубы. Кроме того, санкции наложили на компании в сфере логистики, металлургии и финансов, связанные с кубинским правительством.

Сам Алехандро Кастро Эспин попал в санкционный список США в начале июня. Вместе с ним — президент страны Мигель Диас-Канель, его жена и еще три человека. Кроме того, санкции ввели в отношении Министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами, туристической организации «Амистур Куба» и комитетов защиты революции.

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