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В Молдове задержали «офицера ФСБ»

20:04 767

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы заявила о задержании в аэропорту Кишинева гражданина России, который, по данным молдавской спецслужбы, является «офицером Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ».

По сообщению молдавских СМИ, его подозревают в попытке незаконного сбора информации о Зоне безопасности на административной границе с приднестровским регионом Молдовы.

Мужчину задержали 11 мая, но официальное сообщение опубликовали сегодня, 23 июня. Подозреваемый все это время оставался под арестом, ему продлили меру пресечения еще на 30 суток.

По данным СИБ, россиянин официально заявлял, что приезжает с туристической целью, в том числе для посещения монастырей. Но следователи считают, что его реальной целью «была поездка в приднестровский регион и получение развединформации о Зоне безопасности между правым и левым берегом Днестра».

По утверждению молдавских властей, мужчина намеревался собирать данные, которые могли быть использованы «в ущерб суверенитету, независимости, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Республики Молдова».

В РФ пока не комментировали задержание своего гражданина.

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