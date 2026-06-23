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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

«Исторический визит»: закрытые переговоры Евросоюза с талибами

20:20 400

Делегация афганских талибов во вторник встретилась в Брюсселе с представителями Европейского союза для проведения закрытых переговоров, сообщает AP.

«Это был исторический визит, поскольку впервые делегация Исламского Эмирата посетила ЕС и провела переговоры с государствами-членами в Брюсселе», — заявил Абдул Кахар Балхи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Афганистана, возглавлявший делегацию из пяти человек.

Балхи отметил, что они обсудили «восстановление широкого спектра консульских услуг для афганцев на территории ЕС, в частности необходимость мер по укреплению доверия, консульского присутствия и процесса достойного возвращения».

Встреча состоялась в Брюсселе, в месте, которое не разглашается.

Для визита делегации талибов в Брюссель Бельгия выдала пять виз представителям режима.

В мае сообщалось, что Евроcоюз пригласил представителей «Талибана» в Брюссель, чтобы обсудить с ними «на техническом уровне» вопрос о высылке афганцев на родину. В частности, планировалось поднять тему возвращения афганских граждан, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС и представляющих угрозу их безопасности, пишет Deutsche Welle.

По данным европейского статистического ведомства Eurostat, c 2013 по 2024 год граждане Афганистана подали в странах ЕС более 1 млн заявок о предоставлении им статуса беженца. Примерно половина прошений была удовлетворена. В 2025 году афганцы также подали наибольшее число таких заявлений в странах ЕС.

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