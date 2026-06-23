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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

Глава МИД Израиля: Ливан «под иранской оккупацией»

20:32 372

Проиранское ливанское движение «Хезболла» «подрывает» Ливан, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

По сообщению израильских СМИ, на состоявшемся в Иерусалиме международном политическом саммите JNS Саар выступил с жесткой критикой в адрес «Хезболлы» и Ирана.

Саар отверг обвинения международного сообщества в том, что Израиль нарушает суверенитет Ливана путем создания зоны безопасности. По его словам, «суверенитет Ливана нарушает «Хезболла», и Ливан фактически находится под «иранской оккупацией», реализуемой через данную группировку.

Саар отметил, что на территории Ливана находится «более сильная армия», чем ливанская, это армия «Хезболлы», и именно этот факт является главным препятствием для нормализации отношений между двумя государствами.

При этом глава внешнеполитического ведомства Израиля заявил, что надеется, что текущие переговоры между Израилем и Ливаном в конечном итоге приведут к «общему будущему».

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