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Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?

Отдел спорта
20:49 755

В Азербайджане с визитом побывал вице-президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), глава Азиатской, Арабской и Катарской федераций Мохамед Юсеф Аль-Мана.

Высокопоставленный гость провел встречу с руководством Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) - президентом Кямраном Набизаде и вице-президентом Фирдовси Умудовым. Стороны обсудили ряд вопросов. Аль-Мана остался доволен поездкой, назвав Азербайджан образцовой спортивной страной.

Глава ААF Кямран Набизаде, общаясь с гостем, отметил, что в Азербайджане поддержка спорту и, в частности, тяжелой атлетике осуществляется на государственном уровне. Он напомнил, что у нас в стране находится единственный в Европе Международный учебный центр IWF, а это делает еще более важным сотрудничество между AAF и Международной федерацией. Набизаде подчеркнул, что за это время в Баку провели сборы спортсмены нескольких стран.

Важно отметить, что катарец Мохамед Юсеф Аль-Мана обладает в мире тяжелой атлетики авторитетом как минимум не меньшим, чем у президента IWF иракца Мохаммеда Джалуда, с которым у Азербайджана тоже прекрасные отношения.

72-летний Аль-Мана, помимо вышеназванных постов, является депутатом в Катаре, а также занимает должность первого вице-президента Олимпийского комитета страны.

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