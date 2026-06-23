Что принесет Азербайджану визит влиятельного катарца?

Глава ААF Кямран Набизаде, общаясь с гостем, отметил, что в Азербайджане поддержка спорту и, в частности, тяжелой атлетике осуществляется на государственном уровне. Он напомнил, что у нас в стране находится единственный в Европе Международный учебный центр IWF, а это делает еще более важным сотрудничество между AAF и Международной федерацией. Набизаде подчеркнул, что за это время в Баку провели сборы спортсмены нескольких стран.

Важно отметить, что катарец Мохамед Юсеф Аль-Мана обладает в мире тяжелой атлетики авторитетом как минимум не меньшим, чем у президента IWF иракца Мохаммеда Джалуда, с которым у Азербайджана тоже прекрасные отношения.

72-летний Аль-Мана, помимо вышеназванных постов, является депутатом в Катаре, а также занимает должность первого вице-президента Олимпийского комитета страны.