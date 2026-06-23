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О чем договорились Иран и США на переговорах

Казахстан и Евросоюз подписали контракты на $12 млрд

21:01 397

В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше $12 млрд, сообщила пресс-служба главы республики.

По ее информации, в Брюсселе президент Казахстана встретился с официальными лицами ЕС и Европейского инвестиционного банка.

«Как подчеркнул президент (Казахстана), экономическая составляющая текущего визита, в частности, подписание коммерческих соглашений и меморандумов на сумму более 12 миллиардов долларов, также демонстрирует доверие европейского бизнеса к казахстанской экономике и курсу реформ, проводимых в стране», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович «отметил, что важные коммерческие соглашения, которые подписываются в рамках текущего визита, стали результатом многолетних совместных усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества», указывается в сообщении. 

Президент Казахстана провел в Брюсселе переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Токаева, отношения между Казахстаном и ЕС достигли самого высокого уровня за всю историю сотрудничества: «…Я приехал в Брюссель с четкой целью: углубить наше многогранное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

Токаев напомнил, что Казахстан стал первой страной центральноазиатского региона, которая подписала и ратифицировала Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA) с Евросоюзом. По его словам, между сторонами налажен регулярный политический диалог на высшем уровне.

По итогам переговоров в Брюсселе Касым-Жомарт Токаев, Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен приняли совместное заявление. В нем лидеры Европейского союза подтвердили стремление углублять сотрудничество с Казахстаном в рамках EPCA, заключенного в декабре 2015 года. По словам фон дер Ляйен, за десять лет с момента подписания этого соглашения объем взаимной торговли между Казахстаном и ЕС вырос более чем в два раза.

В совместном заявлении также подчеркнута роль Евросоюза как ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. 

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